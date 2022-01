Demon Slayer 2: Tanjiro e Tengen affrontano i Demoni nel nuovo poster promozionale

La seconda di Demon Slayer si sta rivelando un vero successo, con milioni di spettatori connessi ogni domenica per vedere in simulcast il nuovo appuntamento, ormai ambientato nel quartiere a luci rosse, arco narrativo particolarmente attesso dalla community per gli interessanti risvolti narrativi e l'introduzione di memorabili antagonisti.

Anche per celebrare questa accoglienza ed entusiasmo generale lo studio Ufotable, che ha curatoanche la prima stagione e la pellicola Demon Slayer: Mugen Train, ha pubblicato un nuovo poster promozionale, sottolineando la più grnade battaglia combattuta finora da Tanjiro Kamado e dai suoi compagni. Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, protagonisti dell'immagine sono lo stesso Tanjiro e il Pilastro del Suono, Tengen Uzui, figura centrale in questo arco narrativo.

Entrambi gli ammazzademoni sfoggiano le loro migliori tecniche contro Daki e Gyutaro, demoni estremamente potenti e pericolosi, al servizio di Muzan Kibutsuji, che condividono il titolo di Sesta Luna Crescente. Un riassunto perfetto di ciò che sta avvenendo nella serie, e per presentare ufficialmente il personaggio di Gyutaro il protettore, in seguito al debutto di quest'ultimo nella puntata 2x14, disponibile su Crunchyroll. Fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo poster nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere vi lasciamo ad un perfetto cosplay di Daki.