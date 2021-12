Demon Slayer 2: Tengen Uzui conquista la community, ecco le reazioni dal web

Non era semplice eguagliare la popolarità di Kyojuro Rengoku , il Pilastro delle Fiamme che ha svolto un ruolo centrale nel corso del film e della prima parte della seconda stagione, ma sembra che anche Tengen Uzui sia destinato a ricevere un trattamento simile. E voi cosa ne pensate di questo nuovo personaggio? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione riservata ai commenti.

Uzui si rivela da subito una figura eccentrica, egocentrica e sicura di sé, che per avviare una missione nel distretto del piacere si reca alla casa delle farfalle per rapire delle ragazze. Fortunatamente lì si trovavano Tanjiro, Inosuke e Zenitsu , i quali decidono di prendere il posto delle ragazze e seguire l’Hashira. Nel corso di circa due puntate, Uzui ha ricevuto apprezzamenti dalla community, scatenando un susseguirsi di reazioni e condivisioni sui social, di cui trovate un esempio nei post riportati in calce.

Blessing the tl with some Uzui real quick 👀 pic.twitter.com/qhShL4F6DE — 🍎 Ken Xyro (@KenXyro) December 12, 2021

feminism leaving my body when uzui tengen comes in pic.twitter.com/R7MBbllCvb — ִֶָ (@teahadou) December 5, 2021

Zenitsu reaction when Uzui tengen said that he have a three wives...😂 pic.twitter.com/lTVXrSF3qO — yang🌸 (@_animeriatic) December 12, 2021

UZUI TENGEN WITH HIS HAIR DOWN !! pic.twitter.com/PeVIRlgp0g — Anime 🍃 (@Izukuuu_shonen) December 12, 2021

Tengen uzui wives (Makio), (Suma) and (Hinatsuru)❤ pic.twitter.com/KdH8UCPrqk — ŚÀŃJÌ (@J03991209) December 13, 2021