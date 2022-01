Demon Slayer 2, Tengen Uzui entra finalmente in scena

L'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse di Demon Slayer prosegue, con combattimenti mozzafiato che coinvolgono i protagonisti. Nell'ultima puntata, ovvero Demon Slayer 2x12, vediamo continuare la battaglia tra Tanjiro e Daki, la Sesta Luna Crescente.

Durante lo scontro, il giovane ammazzademoni comprende molte cose sulle sue capacità. Infatti, in Demon Slayer 2x12 Tanjiro riflette sulla Respirazione dell'Acqua, e si rende così conto che non si adatta bene al suo corpo. Il ragazzo comincia quindi ad utilizzare l'Hinokami Kagura, la leggendaria Respirazione del Sole, anche se ha effetti devastanti sul suo fisico.

Nel mentre, Inosuke riesce a trovare la caverna sotterranea dove Daki tiene prigioniere le cortigiane del Distretto a Luci Rosse. Dopo aver liberato due delle mogli di Tengen Uzui, ecco che quest'ultimo localizza la grotta, e corre quindi a combattere. Per la prima volta vediamo quindi il Pilastro del Suono in azione: in brevissimo tempo taglia completamente la sciarpa in cui erano prigioniere le ragazze del distretto, per poi fermarsi a parlare con le proprie mogli.

Tengen Uzui è stato subito visto come un personaggio in netta contrapposizione con il Pilastro delle Fiamme Kyojuro Rengoku, sin da subito molto gentile e disponibile con tutti. In questa puntata ci rendiamo conto che anche Tengen è un uomo di buon cuore, che tende molto ad occuparsi delle persone a lui care.

Nel prossimo episodio, ovvero Demon Slayer 2x13, vedremo finalmente il Pilastro del Suono combattere sul serio, e quindi svelare le sue tecniche più potenti. Noi non vediamo l'ora, e voi?