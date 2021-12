Demon Slayer 2: Tengen Uzui, la perfetta contrapposizione a Kyojuro Rengoku

Nell'arco narrativo del Treno Mugen, andato in onda nella prima parte di Demon Slayer 2, il pilastro che ha affiancato Tanjiro e i suoi compagni nella battaglia ai demoni è Kyojuro Rengoku, un ragazzo alla mano e molto rispettoso. Tanjiro e i suoi amici, nel poco tempo trascorso con lui, sono riusciti a costruire uno splendido legame.

Durante il primo incontro tra Tanjiro e Kyojuro Rengoku, troviamo quest'ultimo intento a divorare del cibo all'interno di una cabina del Treno Mugen, esclamando "buono!" a ogni boccone trangugiato. Conoscendo meglio il Pilastro delle Fiamme, Tanjiro scoprirà poi una persona davvero pura, incapace di provare odio verso la gente, e che fa del rispetto la sua più grande virtù.

Inutile dire che la sua morte è uno dei momenti più drammatici di Demon Slayer finora. Essa porterà Tanjiro, Inosuke e Zenitsu dalla famiglia Rengoku, per comunicare loro l'ultimo messaggio del giovane. Nella loro casa i tre protagonisti troveranno inoltre indizi sullo stile di Respirazione definitivo di Demon Slayer, che li aiuterà nella battaglia contro i demoni dell'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse.

In questo nuovo arco viene introdotto Tengen Uzui, Pilastro del Suono, personaggio agli antipodi rispetto a Rengoku. La sua prima apparizione nell'anime non è di certo delle migliori: Tanjiro e i suoi compagni lo trovano infatti intento a rapire delle residenti della villa delle farfalle, con l'intento di aiutarlo nella sua missione. Le prime critiche a Demon Slayer 2 dal pubblico sono state mosse proprio a causa di questo evento, con Tengen accusato di molestie.

In generale, Tengen Uzui sembra un personaggio egocentrico, appariscente e totalmente fuori dagli schemi. Rispetto al gentile Kyojuro Rengoku, una personalità come quella del Pilastro del Suono potrebbe far sì che l'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse possa essere totalmente differente da tutto ciò che abbiamo visto finora in Demon Slayer. Non ci resta che attendere le prossime avventure di Tanjiro Kamado, che si prospettano molto elettrizzanti.