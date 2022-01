Demon Slayer 2: le tre mogli di Tengen fanno il loro debutto nella serie

Le indagini del pilastro Uzui Tengen lo hanno portato in un quartiere molto particolare delle città giapponesi, un genere di quartiere che in passato era frequente. Proprio da questa indagine è partito l'arco del quartiere a luci rosse in Demon Slayer 2, a cui hanno preso parte anche Tanjiro e gli altri protagonisti della serie.

Tengen ha portato con sé i protagonisti di Demon Slayer facendoli travestire. Il compito del pilastro è di trovare il demone che alberga in quella zona, ma anche di salvare le sue tre mogli, che erano andate con lui nella zona per riuscire a sbrogliare l'arcano. Le mogli infatti erano state catturate da Daki, il demone che controlla la zona, che per fortuna non le ha divorate subito.

Le tre mogli di Uzui Tengen sono state trovate in varie aree del distretto a luci rosse, facendo così la loro prima comparsa in Demon Slayer 2x12. Makio e Suma sono stata tenute in vita sottoterra nella riserva di Daki, dove la demone tiene in vita le sue vittime per consumarle più avanti. La terza, Hinatsuru, era invece in procinto di essere catturata allo stesso modo.

Tengen ora è riuscito a salvarle tutte e tre, riunendosi con loro alla fine dell'episodio di Demon Slayer 2. Adesso la vera battaglia sta per cominciare.