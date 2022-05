Demon Slayer 2, le tre mogli di Tengen Uzui censurate nell'anime in Cina

La seconda stagione dell'anime di Demon Slayer ha messo in scena ben due archi narrativi del manga di Koyoharu Gotouge: l'arco narrativo del Treno Mugen e l'arco narrativo del Quartiere a Luci Rosse. Quest'ultimo ha portato diverse polemiche ad abbatersi su Demon Slayer, tra cui quella per il seno di Nezuko nella sua nuova forma.

Le polemiche non hanno comunque intaccato il valore del prodotto: Demon Slayer 2 è un capolavoro d'animazione, che studio Ufotable ha deciso di regalarci a cavallo tra il 2021 e il 2022. L'arco narrativo del Quartiere a Luci Rosse, oltre a Nezuko, ha visto però anche altri personaggi con delle scollature coraggiose.

Le tre mogli di Tengen Uzui hanno infatti un seno molto prosperoso, che tengono in bella mostra con degli abiti succinti. Proprio per questo nella versione cinese dell'anime di Demon Slayer i vestiti delle mogli di Tengen sono stati censurati, come possiamo vedere nel tweet di @shonenleaks. I loro abiti molto scollati sono magicamente diventati dei vestiti a girocollo, per coprire ogni minima curva delle donne.

Censura eccessiva? Forse, ma in un anime destinato anche a un pubblico di minori sembra giusto optare per delle censure forti, come in questo caso. Certo è che si dovrebbe cercare di ritoccare le opere originali il meno possibile nelle loro trasposizioni, anche per una sorta di rispetto agli autori.