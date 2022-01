Demon Slayer 2, ora è ufficiale: la nuova saga avrà solo 11 episodi

Dopo oltre un anno di attesa, finalmente Demon Slayer 2 ha compiuto il suo effettivo debutto a dicembre con la Saga del Quartiere a Luci Rosse. Tuttavia, questo sarà un arco narrativo piuttosto breve stando alle conferme dell'emittente Funimation.

Funimation è uno dei servizi streaming per la distribuzione di anime sottotitolati e doppiati più diffusi in America, lo stesso che ha recentemente acquisito Crunchyroll per oltre un miliardo di dollari. Ed è stato proprio il celebre servizio di Sony a rivelare il numerosi di episodi totali della nuova saga di Demon Slayer 2.

In realtà già diversi rumors avevano preannunciato una durata anomala per il sequel che avrebbe sia recuperato l'arco narrativo del Treno Fantasma, in appena 7 episodi, che la saga successiva per appena 11 puntate. Pertanto, dunque, l'anime conterà attualmente non più di 18 episodi totali. Ad ogni modo, il sito specifica che le 11 puntate riguardano la "Saga del Quartiere a Luci Rosse", e non è da escludersi che lo studio ufotable abbia in realtà più episodi in produzione. Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per tutte le conferme del caso.

Secondo voi, invece, Demon Slayer 2 si fermerà con l'episodio 18? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.