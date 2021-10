Demon Slayer 2: l'uscita dell'episodio 4 rinviata, ecco perché e la nuova data

Dopo tanti mesi di attesa ed un successo clamoroso, Demon Slayer 2 è finalmente approdato sul piccolo schermo. La nuova stagione ha già iniziato a monopolizzare i trend ad ogni uscita dei nuovi episodi, tuttavia a breve l'anime dovrà interrompersi per una breve pausa.

La prima puntata di Demon Slayer 2 ha conquistato non solo i social ma anche lo share televisivo con il 10% del totale in Giappone. Un numero straordinario che ha collocato il debutto della seconda stagione al di sopra di icone come Sazae-san e Detective Conan. Come se ciò non bastasse, gli ultimi report finanziari parlano di introiti vicini al triliardo di yen, una cifra difficile anche da scrivere, per un totale di quasi 9 miliardi di dollari americani.

Ad ogni modo, l'uscita dell'episodio 4 è stata ufficialmente rinviata dal momento che Fuji TV, l'emittente televisiva che possiede i diritti dell'anime nel Sol Levante, darà la priorità ai canali di copertura delle elezioni in Giappone che si terranno proprio il 31 ottobre. Nessun problema di produzione per lo studio ufotable, dunque, con la puntata in questione che slitterà appena di una settimana, ovvero al prossimo 7 novembre.

Prima di salutarvi, infine, cogliamo l'occasione di invitarvi a recuperare la nostra recensione della 2x02 di Demon Slayer che riassume gli ultimi eventi della storia. E voi, invece, cosa ne pensate di questa pausa improvvisa? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.