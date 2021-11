Demon Slayer 2, una versione muscolosa di Nezuko alimenta gli incubi di Tanjiro

La seconda stagione di Demon Slayer ha raggiunto il primo climax dell'arco narrativo del Treno Mugen dalla serie manga originale di Koyoharu Gotouge. E con esso ha raggiunto i momenti finali della lotta contro il demone Enmu.

Mentre la stagione continua a presentare gli eventi visti in precedenza nel lungometraggio Demon Slayer: il Treno Mugen, molto del materiale extra in ogni episodio è usato per digressioni divertenti a fine puntata in sostituzione delle solite anticipazioni di una qualsiasi altra serie anime.

La seconda stagione finora ha evitato di condividere le tradizionali anticipazioni dell'episodio successivo, probabilmente perché molti fan avevano già visto il film dedicato al Mugen Train da cui è tratto l'arco narrativo attualmente in onda, e ha deciso di sostituirle con momenti esilaranti fuori dal comune che non avremmo mai potuto vedere nell'intensa drammaticità della serie principale.

L'ultimo episodio però prende una svolta quasi orrorifica mostrando una nuova versione di Nezuko che non ha sicuramente fatto fare sonni tranquilli al povero Tanjiro e nemmeno agli spettatori. Potete vedere in fondo alla notizia il video.

Questa scena vede Tanjiro in uno dei suoi sogni venire improvvisamente avvicinato da una versione massicciamente muscolosa di sua sorella che giura di proteggerlo. Viene poi svegliato di soprassalto dal suo sonno ma è subito felice di scoprire che Nezuko è la stessa sorella carina che ha sempre avuto.

Anche questo divertente pezzo animato proviene dalla creatrice della serie, Koyoharu Gotouge. Si basa su una breve gag manga che ha colto di sorpresa i fan con la forma muscolosa e dal mento sporgente di Nezuko.

Anche la seconda stagione sta entrando nel vivo degli eventi. In Demon Slayer 2x05 la lotta contro Enmu giunge termine, sappiamo però che c'è ancora una grande battaglia che aspetta i nostri protagonisti nel corso dell'arco narrativo dedicato al Mugen Train.

Questa lotta finale si svolgerà nei prossimi due episodi prima che la seconda stagione dia ufficialmente il via al nuovo adattamento dell'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse di Demon Slayer 2 a dicembre.

Quindi non dovremo aspettare ancora molto prima di avere molto più materiale nuovo e inedito per la seconda stagione dell'anime. Cosa ne pensate di questo look per Nezuko? Vi sta piacendo la seconda stagione di Demon Slayer finora? Fateci sapere tutti i vostri pensieri nei commenti.