Demon Slayer 2: Zenitsu è il protagonista in un'elettrizzante fan art

La nuova interpretazione del personaggio viene dall'artista HP Parker, che ha creato quello che chiamano "Daddy Zenitsu". La sua interpretazione del perennemente terrorizzato ma potente spadaccino assume una muscolatura più definita e un atteggiamento sicuro, mentre brilla letteralmente di potenza.

Lo specialista della Respirazione del Tuono è fornito della sua unica lama Nichirin a bande di fulmini e di un haori dai colori vivaci, che ora è indossato solo su una spalla per mostrare il nuovo fisico del personaggio.

HP Parker è un artista di Kolkata, India. Oltre a Zenitsu, Parker ha creato splendide opere ispirate al Pilastro degli Insetti, Shinobu Kocho, così come l'obiettivo dei corteggiamenti di Zenitsu, Nezuko Kamado. Oltre ai propri personaggi originali, l'artista ha anche ritratto una serie di altre icone di videogiochi e anime, tra cui Marin Kitagawa da My Dress-up Darling che è riuscito battere Attack On Titan nelle classifiche di gradimento, e il guerriero androide 2B dall'action-RPG esistenziale di Square Enix, Nier Automata che potrebbe diventare un anime.

I fan che preferiscono l'aspetto canonico di Zenitsu possono continuare a vederlo entrare in azione con riluttanza nell'ultima stagione di Demon Slayer, che si sta avvicinando alla fine dell'Entertainment District Arc. Il timido cacciatore di demoni ha recentemente mostrato ciò di cui è veramente capace, coordinando il suo stile di Respirazione del Tuono con i suoi compagni Tanjiro e Inosuke in Demon Slayer 2x16 per affrontare il demone delle Lune Crescenti, Daki.

Demon Slayer è stato creato dalla scrittrice e artista Koyoharu Gotouge e ha debuttato su Weekly Shonen Jump nel 2016. La storia emotiva della resistenza dell'umanità contro i demoni furenti è diventata uno dei più grandi successi usciti da Shonen Jump nell'era moderna ed è riuscito a diventare uno dei manga più venduti di tutti i tempi, raggiungendo una tiratura di oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo in circa sei anni.

Il manga si è concluso alla fine del 2020, ma la continua popolarità della serie lo ha aiutato a diventare il secondo manga più venduto in Giappone per l'anno 2021 con ben 29,5 milioni di copie vendute. La prima stagione è disponibile per lo streaming su Netflix, Amazon Prime Video e VVVVID.