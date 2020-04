Demon Slayer 203: le immagini spoiler raccontano la fine della battaglia

È stato un lungo percorso quello di Koyoharu Gotouge, mangaka di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Pubblicato agli inizi del 2016, dopo quattro anni il manga ha raggiunto una notorietà che nessuno si sarebbe mai aspettato sconfiggendo ONE PIECE sotto vari fronti. Ma adesso sembra che autore e casa editrice metteranno un freno alla storia.

È già da diversi capitoli infatti che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sembra procedere verso la fine. I primi spoiler del capitolo 203, accompagnati da alcune immagini, sembrano confermare questa ipotesi. Vediamo insieme cosa accade in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 203.

Tanjiro è stato maledetto dal sangue di Muzan e adesso sta iniziando una battaglia con la sua psiche per evitare di trasformarsi completamente in un demone. Metà del capitolo si svolge proprio nella mente di Tanjiro che, avvolto dalle presenze tumorali di Muzan, ricorda tutti i suoi compagni e cerca di lottare per tornare in superficie. Uno a uno, i suoi compagni cercano di tirarlo su mentre Muzan dal basso lo afferra e gli fa da ancora.

Le immagini confermano però che in particolare grazie a Nezuko, il protagonista di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba riesce a conquistare nuovamente il suo corpo. A terra viene avvolto dagli abbracci calorosi dei suoi compagni mentre sorride a Kanao, ferita lì vicino. I kakushi arrivano e cercano di curare tutti, la battaglia stavolta sembra davvero finita.

Weekly Shonen Jump riserverà la copertina e le pagine a colori per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nel prossimo numero, specificando che sarà il climax della serie.