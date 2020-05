Demon Slayer 204: il manga saluta i morti con una pagina a colori spoiler

Ci siamo, stiamo per dare gli ultimi saluti a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Annunciata la fine su Weekly Shonen Jump, il manga di Koyoharu Gotouge ha soltanto due capitoli rimasti per portare a termine la sua storia quadriennale. Il primo è il capitolo 204, che arriverà domenica 10 maggio su MangaPlus, a cui seguirà il 205 previsto per il 17.

E con i primi leak di Weekly Shonen Jump, sono arrivati anche i primi spoiler per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, che vi abbiamo mostrato nella giornata di ieri. Quest'oggi invece viene presentata la pagina a colori d'apertura che potete vedere in calce nel tweet di DBSHype. Dopo questa lunga battaglia, Koyoharu Gotouge ha deciso di salutare tutte le vittime che ci hanno lasciato negli scorsi capitoli.

Mentre a destra ci sono i due protagonisti Tanjiro e Nezuko che omaggiano con dei crisantemi i loro compagni, a sinistra vediamo una lunga sfilata dei ragazzi periti. Partendo da destra, vediamo Genya Shinazugawa, Kocho Shinobu, Iguro Obanai, Mitsuri Kanroji, Gyomei Himejima, Muichiro Tokito e infine Kyojiro Rengoku. C'è tanta tristezza in questa immagine, ma i protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sanno che sono morti per permettere agli altri di vedere un futuro con una notte con meno pericoli. Cosa ne pensate di questi ultimi capitoli di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?