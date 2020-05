Demon Slayer 205: gli spoiler ci mostrano la color del finale

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si concluderà domenica 17 maggio. Dopo quattro anni di pubblicazione, Koyoharu Gotouge ha deciso di portare a termine la storia con il beneplacito di Weekly Shonen Jump, nonostante il successo enorme riscontrato negli scorsi mesi e che hanno portato l'opera a rivaleggiare in vendite con ONE PIECE.

Con un solo capitolo a disposizione, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha già anticipato ai fan che ci sarà un salto in avanti, portandoci a un'epoca più contemporanea come dimostrato dall'ultima vignetta del capitolo 204. A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione dell'ultimo capitolo, in rete sono arrivati i classici spoiler.

Gli spoiler di Demon Slayer 205 si ampliano rispetto a quelli divulgati ieri, in particolare con la pagina a colori conclusiva che potete guardare in calce. In questa immagine vediamo Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke e Tomioka ai giorni nostri vestiti da studenti. Naturalmente non sono i personaggi che abbiamo conosciuto durante il corso dei precedenti 200 capitoli ma discendenti e reincarnazioni.

Insieme a loro rivedremo tutti i protagonisti che hanno lottato contro i demoni, tra pilastri e cacciatori di rango minore, tutti calati nella nuova realtà. Siete contenti del finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba o sperate in un sequel per la storia?