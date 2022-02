Demon Slayer 2x17, gli storyboard svelano la magia dietro le animazioni dell'episodio

L'Entertainment District Arc di Demon Slayer ha visto i giovani membri della Squadra Ammazza Demoni andare sotto copertura in una serie esilarante di eventi che alla fine hanno portato a una delle battaglie più brutali ed emozionanti della serie fino a oggi.

Con i fratelli demoniaci conosciuti come Gyutaro e Daki in opposizione a Tanjiro e Nezuko in Demon Slayer 2x17, Ufotable ha mostrato gli storyboard di come l'ultima battaglia è stata portata in vita attraverso una serie di tavole animate che mostrano Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e il Pilastro del Suono conosciuto come Tengen Uzui.

Nella battaglia finale contro i fratelli demoniaci, Tengen, Tanjiro, Inosuke e Zenitsu hanno subito alcuni danni davvero importanti, con il Pilastro del Suono che ha perso sia un braccio che un occhio mentre lottava contro il demone di alto livello armato di una falce di sangue.

Ufotable, lo studio dietro l'adattamento anime, non ha ancora svelato se un nuovo film o una terza stagione dell'anime continueranno a raccontare la storia della Squadra Ammazza Demoni. Con la serie shonen che sta diventando una delle serie anime più popolari, i fan non vedono l'ora di sapere come si concluderà la seconda stagione e quando continuerà la storia di Tanjiro e compagnia.

Ufotable ha presentato gli storyboard che sono stati utilizzati nell'ultimo episodio di Demon Slayer tramite l'account Twitter ufficiale dello studio, dandoci uno sguardo ad alcuni dei dietro le quinte che hanno contribuito a dare vita ad alcuni dei momenti più emozionanti di Tanjiro, Tengen Uzui, Inosuke e Zenitsu all'interno dell'Entertainment District Arc. Potete vederli in fondo alla notizia.

Ufotable ha certamente impiegato un sacco di lavoro nell'ultimo episodio di Demon Slayer, con molti fan che lo considerano uno dei migliori episodi dell'adattamento anime fino a oggi. Anche se sia Gyutaro che Daki sono stati decapitati, l'anemico fratello demone è stato in grado di scatenare un attacco dall'oltretomba che potrebbe porre fine alle vite dei membri della Squadra Ammazza Demoni nonostante la loro vittoria.

Cosa ne pensate dell'ultimo episodio? Prevedete che l'adattamento anime di Demon Slayer continui con un nuovo film prima che arrivi una terza stagione? Sentitevi pure liberi di farcelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.