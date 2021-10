Demon Slayer 2x03: prigionieri nel lago dei sogni a bordo del Treno Mugen

Dopo un primo episodio piuttosto interessante per la backstory del Pilastro Rengoku, e la seconda puntata piuttosto in linea con quanto visto nella pellicola del Treno Mugen, il terzo appuntamento con la seconda stagione di Demon Slayer, ora disponibile su Crunchyroll con sottotitoli in italiano, ci ha riportato nei sogni dei protagonisti.

Ad aprire la puntata è Enmu, la Prima Luna Calante che ha addormentato tutti i passeggeri e che ragiona sulla fragilità degli esseri umani, così legati alla loro anima. Questo breve prologo serve per presentare il titolo, Se Fosse Vero, per poi portare gli spettatori immediatamente nei desideri più profondi di Zenitsu. Il giovane cacciatore di demoni stringe la mano a Nezuko mentre i due corrono felici in un’ambientazione ricca di vegetazione, tranquilla, lontana dal terrore dalla tensione delle battaglie. Nello stesso momento Inosuke immagina di essere a capo di una spedizione sotterranea, e i suoi compagni appaiono come animali antropomorfi.

La scena si sposta poi sull’Hashira Kyojuro Rengoku, che sogna di trovarsi ancora nella casa della sua famiglia. Il momento riproposto è quando annuncia al padre di essere diventato un Pilastro. La notizia non viene accolta positivamente dal Shinjuro che lo liquida con toni demoralizzanti. Scopriamo che anche il padre è stato un Pilastro in passato, ma che col passare degli anni si è trasformato in una persona cinica e senza motivi per vivere, probabilmente in seguito alla morte della moglie Ruka.

Kyojuro cerca di rassicurare in ogni modo il fratellino Senjiro della risposta negativa di Shinjuro, e nelle sequenze successive lo vediamo allenarlo all’arte della spada. Sfortunatamente sul treno sono presenti dei bambini, alleati di Enmu che penetrano nei sogni dei passeggeri per distruggere i nuclei delle loro anime, facendoli così entrare in stato vegetativo. Il nucleo di Rengoku appare rosso, come formato da fiamme. La prontezza di spirito di Kyojuro gli fa bloccare l’invasione della bambina infiltrata inconsciamente.

Nel mentre Tanjiro sogna la vita quotidiana con la sua famiglia, fino a quando non viene assorbito da sé stesso all’interno di un fiume. La sua controparte gli spiega che sta vivendo un sogno, e che deve cercare di combattere e liberarsene. Intanto Nezuko esce dal suo box, a differenza degli altri passeggeri è sveglia, e cerca in ogni modo di destare il fratello. Colpendolo con la testa rimane ferita e riavvicinandosi a Tanjiro le trasmette una potente aura, che si manifesta anche nel sogno. Tanjiro sembra sempre più vicino al risveglio, e ottiene la sua divisa da ammazzademoni e la Nichirin. Parte quindi alla ricerca del demone che lo sta costringendo a vivere quel sogno.

Combattendo contro la volontà di rimanere lì per sempre, Tanjiro inizia a correre e ad allontanarsi dai fratelli e dalla madre. Seguendo il suggerimento di suo padre, che gli appare in una visione Tanjiro si trafigge da solo con la katana. Nella scena post crediti vediamo anche il volto del padre, Tanjuro, e per finire il protagonista rivela agli spettatori il titolo del prossimo episodio, “Affronto”.

