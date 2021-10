Demon Slayer 2x03: un ritorno struggente per Tanjiro nel nuovo episodio

Demon Slayer sta riproponendo, con la sua seconda stagione, gli eventi del film Demon Slayer: il treno Mugen. In tutto il mondo gli spettatori hanno avuto modo di vedere questi avvenimenti, ma Ufotable ha deciso comunque di riproporli, approfondendo con qualche dettaglio una delle saghe più importanti della serie.

Il ritorno di Rengoku sul treno Mugen nel primo episodio di Demon Slayer 2 è stato poi seguito dall'inizio di tutto, con il demone Enmu che ha iniziato a fare uso dei suoi poteri. E ciò ha portato poi al terzo episodio pubblicato su Crunchyroll, dove è stato il momento di assistere ai sogni dei protagonisti, in particolare di Tanjiro Kamado.

Proiettato nuovamente sulle sue montagne, insieme alla sua famiglia, Tanjiro si ritrova in una situazione che cancella tutti gli anni precedenti. Inizia così a riabituarsi ai suoi fratellini e sorelline capendo però che c'è qualcosa che non va. L'incontro è stato struggente, dato che Tanjiro sta assistendo alla vita che avrebbe avuto se quella nefasta notte non fosse avvenuta e, capendo ciò, è costretto a salutare di nuovo i suoi familiari per tornare nel mondo reale e fare ciò che deve.

Demon Slayer 2x04 tarderà ad arrivare a causa dell'arrivo delle elezioni giapponesi nel prossimo fine settimana.