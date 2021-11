Demon Slayer 2x04: un risveglio decisivo, il primo scontro sul Treno Mugen

La scelta di riproporre la vicenda del Treno Mugen anche nella serie animata ha causato diverse polemiche, che non sembrano però intaccare il successo della seconda stagione di Demon Slayer, arrivata ad un punto decisivo nel quarto episodio disponibile su Crunchyroll

La prigionia nei sogni indotti da Enmu, il potente Demone che ricopre il ruolo di antagonista principale di questo arco narrativo, costringe i protagonisti ad un profondo sonno. Grazie alla sua volontà e al suo coraggio però, Tanjiro riesce a svegliarsi. Pensando ad un modo per liberare i suoi amici, il protagonista segue l’odore del demone, salendo sul tetto del treno per ritrovarsi proprio faccia a faccia con Enmu. Ha inizio quindi il combattimento tra i due, come potete vedere nella clip disponibile in fondo alla pagina.

Tuttavia poco dopo il protagonista deve fare i conti con un’altra dura realtà. Il potere di Enmu ha consentito alla Luna Calante di fondere il proprio corpo con l’intero treno, che si trasforma in un ammasso organico, rivelando quindi la vera, disgustosa, forma del demone. Si tratta probabilmente della più grande minaccia affrontata finora da Tanjiro e dai suoi compagni, considerando ovviamente il numero di passeggeri coinvolti.

Ricordiamo che Rui ha ricevuto un bel cosplay, e vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 2x04 di Demon Slayer.