Demon Slayer 2x05: una tecnica che schiarisce i cieli, Tanjiro vs Enmu

Il discusso inizio della seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, dove vengono riproposti gli eventi a bordo del treno Mugen, è arrivato al suo climax nel quinto episodio, disponibile su Crunchyroll. Tanjiro è infatti riuscito a liberarsi e fuggire dalla dimensione onirica indotta dal demone Enmu, e lo ha apertamente affrontato.

Intenzionato a mettere fine a quell'incubo che lui, in precedenza, e altri 200 passeggeri stanno vivendo, abbiamo visto Tanjiro riuscire a tagliare di netto la testa dell'avversario, per scoprire un'amara verità: Enmu è diventato l'intero treno, e potrebbe aumentare il suo potere nutrendosi delle persone a bordo. La conclusione del quarto episodio ha anticipato il risveglio di Inosuke, e mentre Nezuko cerca di proteggere tutti gli altri, Tanjiro e il suo compagno iniziano a combattere contro gli ammassi organici che costituiscono il corpo di Enmu.

È in questa circostanza che Tanjiro esegue una nuova tecnica derivante dalla Danza del Dio del Fuoco, una delle forme di combattimento più potenti dell'intera serie, e attualmente la migliore del protagonista. Il nome della nuova tecnica, che potete vedere in azione grazie alla clip riportata in calce, è chiamata Danza del Dio del Fuoco: Limpido Cielo Azzurro.

Solo grazie all'aiuto di Inosuke Tanjiro riesce a infliggere questo attacco, nonostante non sia ancora in grado di padroneggiare alla perfezione uno stile così complicato quanto spettacolare da vedere. Cosa ne pensate finora della seconda stagione di Demon Slayer? Fatecelo sapere come sempre nella sezione commenti. Per concludere vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 2x05 di Demon Slayer.