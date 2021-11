Demon Slayer 2x05: il tempestivo salvataggio di un amico sul treno dell'incubo

Si avvicina la conclusione dell'arco narrativo dedicato agli eventi del treno Mugen, e con il climax raggiunto nell'episodio 2x05 di Demon Slayer, disponibile su Crunchyroll, il pubblico ha assistito alla conclusione della violenta battaglia tra Tanjiro, Inosuke e il potente demone Enmu, creatore degli incubi dei passeggeri.

Proteggere i passeggeri e continuare a contrastare gli incantesimi di sonno del demone hanno inizialmente messo a dura prova i protagonisti, e quando la Luna Calante ha sfruttato la prontezza di Tanjiro nel suicidarsi nel sogno per tornare nel mondo reale, Kamado ha rischiato di tagliarsi la gola per davvero. Fortunatamente però il suo imprevedibile compagno Inosuke è entrato in scena, bloccando la mano dell'amico e preparandosi ad affrontare il demone nell'ultimo scontro diretto.

La reazione quasi istantanea al sogno indotto da Enmu, suggerita dallo spirito di suo padre, ha quindi quasi condannato Tanjiro, diventato confuso dopo i continui passaggi dalla dimensione onirica e quella reale. Tuttavia si tratta di un momento cruciale della crescita del personaggio, costretto ancora una volta ad allontanarsi dalla sua famiglia per adempiere al suo nuovo dovere di cacciatore di demoni, e salvare quanti più passeggeri possibili.

Avere al suo fianco Inosuke non lo ha solo salvato, ma ha permesso ai protagonisti di respingere gli incantesimi di Enmu, vista l'impossibilità del nemico di stabilire un contatto visivo con il volto di Hashibira, coperto dall'iconica maschera da cinghiale, e affrontarlo prima dell'arrivo di Akaza. Per concludere vi lasciamo al nuovo video musicale di LiSA per la seconda stagione.