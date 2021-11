Demon Slayer 2x06 è su Crunchyroll: un Demone divertito dal potere delle Fiamme

Nel sesto episodio della seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ora disponibile su Crunchyroll, prosegue l'arco narrativo del Treno Mugen, riproponendo l'intensa e pericolosa battaglia contro il demone Enmu, prima che quest'ultimo lasci il testimone ad una nuova minaccia.

Tanjiro e Inosuke, riusciti a trovare il collo di Enmu, riescono ad infliggere diversi colpi letali alla Luna Calante. Tuttavia gli sforzi del protagonista e l'attacco subito dal capotreno per proteggere il compagno, lo lasciano momentaneamente a terra, inerme e intento a riprendersi. Sicuri della vittoria, Inosuke torna a vedere come sta il capotreno, su richiesta di Tanjiro, mentre gli spettatori assistono alla morte di Enmu, che si dissolve cercando di raggiungere il protagonista e pensando al triste destino dei Demoni più deboli.

Tanjiro si riprende grazie all'assistenza di Rengoku, che arrivato in suo soccorso gli indica come riprendersi da ferite gravi attraverso la concentrazione e la respirazione. Poco dopo aver invitato il protagonista a non sforzarsi troppo, entra in scena un nuovo demone, la Luna Crescente Akaza che dona il titolo all'episodio, da subito ostile nei confronti di Tanjiro e Rengoku.

Emozionato all'idea di poter uccidere un Pilastro, Akaza si scaglia immediatamente contro Rengoku dando vita ad una battaglia estremamente veloce, quasi del tutto impercettibile agli occhi di Tanjiro. La spettacolarità degli attacchi del Pilastro delle Fiamme sembra solo divertire il demone, mentre sia Tanjiro che Inosuke, tornato dal suo compagno, osservano preoccupati l'inizio dello scontro che concluderà definitivamente l'arco narrativo del Treno Mugen.

L'intensità dello scambio di colpi spinge Kyojuro a superare i propri limiti, e nelle sequenze conclusive lo vediamo gravemente ferito, mentre di fronte al suo avversario, quasi illeso, inizia a perdere copiose quantità di sangue e appare fisicamente provato.

Per concludere ricordiamo che Shinobu ha ricevuto un incredibile cosplay, e vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 2x05 di Demon Slayer.