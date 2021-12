Demon Slayer 2x08: un aggiornamento sui piani del villain Muzan Kibutsuji

Sono molti gli aspetti ancora avvolti nel mistero presenti nel mondo di Demon Slayer, come le reali intenzioni dell’antagonista Muzan Kibutsuji. Mentre Tanjiro e i suoi compagni sembrano essersi completamente ripresi dagli eventi vissuti a bordo del Treno Mugen, infatti il leader dei Demoni ha rivelato parte dei suoi piani.

L’episodio 2x08 di Demon Slayer ha finalmente avviato l’intricato arco narrativo del Distretto a Luci Rosse, iniziando proprio con delle scene dedicate a Muzan, che stavolta vediamo come un giovane ragazzo, accolto da un’amabile famiglia che ovviamente non sospetta nulla della sua vera identità.

Akaza si dirige da Kibutsuji per comunicargli di aver ucciso Rengoku, il Pilastro delle Fiamme. Nonostante il risultato, Muzan appare turbato e infastidito dalla Luna Crescente, che riesce a ferire gravemente con un semplice movimento. Nella conversazione tra i due emerge il principale interesse di Muzan: il Giglio del Ragno Blu, un fiore estremamente raro, che appare centrale negli obiettivi del leader.

Sfortunatamente questo aggiornamento dura per pochi secondi, lasciando gli spettatori con più domande rispetto a prima, riuscendo allo stesso tempo a ricordare lo straordinario potere di Muzan, capace di mettere in difficoltà Akaza alzando un solo dito, quando quest’ultimo è stato in grado di uccidere persino uno dei nove Hashira.