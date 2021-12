Demon Slayer 2x08 ha appena introdotto lo stile di Respirazione più forte

La seconda stagione di Demon Slayer ha finalmente iniziato a mandare in onda materiale nuovo di zecca adattato dalla serie manga originale di Koyoharu Gotouge per la prima volta dopo ben 7 episodi.

E con esso i fan hanno finalmente potuto vedere le conseguenze dell'arco narrativo del Treno Mugen visto per la prima volta nel film e ri-raccontato nei primi sette episodi della seconda stagione. Con questo nuovo materiale arriva anche l'introduzione di un nuovo stile di respirazione mentre Tanjiro continua a imparare di più sull'Hinokami Kagura.

Durante gli eventi del Treno Mugen, Tanjiro aveva appreso da Kyojuro Rengoku che, sebbene non avesse idea di cosa fosse l'Hinokami Kagura (anche in qualità di Pilastro della Fiamma), potrebbe esserci qualche indizio al riguardo nei vecchi registri dell'ex Pilastro.

Il primo episodio dell'arco del Distretto a Luci Rosse arriva in Demon Slayer 2x08 e conferma ciò che ha detto Rengoku, in quanto il padre di Kyojuro, Shinjuro Rengoku, ha rivelato che c'è in realtà un altro stile di respirazione segreto che apparentemente è stato perso nel tempo, la Respirazione del Sole, che lui descrive come il più potente di tutti.

Il primo episodio dell'arco del Distretto a Luci Rosse vede Tanjiro dirigersi verso casa di Rengoku per riferire i suoi ultimi messaggi alla sua famiglia. È qui che Shinjuro lo avvicina immediatamente, e afferma di conoscere gli orecchini di Tanjiro dai registri di del Pilastro della Fiamma.

Presume che Tanjiro sia un possessore della tecnica della Respirazione del Sole, e rivela che questa tecnica non solo è stato il primo stile creato (da cui si diramano tutti gli altri stili di respirazione), ma è anche il più potente di tutti.

Shinjuro arriva persino a dire che tutti gli altri stili sono imitazioni che prendono base dalla Respirazione del Sole, ma Tanjiro non riesce a mettere insieme i pezzi. Per quanto ne sa (e i documenti della sua famiglia lo dimostrano), discende da una lunga linea di umili lavoratori del carbone.

Allo stesso tempo, è ancora molto curioso sull'Hinokami Kagura e questo nuovo stile di Respirazione del Sole è il suo più grande indizio per scoprire come non solo rafforzare ulteriormente questa tecnica, ma forse anche evolverla in un modo completamente nuovo.

Sfortunatamente Shinjuro ha distrutto il libro con i dettagli della Respirazione del Sole, ma ora Tanjiro ha un percorso da seguire per scoprire di più sul suo potere latente. Cosa ne pensate? Sperate di scoprire di più sulla Respirazione del Sole nel corso di questa stagione? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti.