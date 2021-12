Demon Slayer 2x08 approda su Crunchyroll: inizia l'arco del Distretto a Luci Rosse

L'attesa è finita. Dopo ben sette puntate dedicate agli eventi del Treno Mugen, la seconda stagione di Demon Slayer ha lasciato spazio all'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse. Seppure con un inizio lento e legato alla ripresa dei personaggi dopo la morte di Rengoku, l'ottavo episodio, disponibile su Crunchyroll, si è rivelato interessante.

La puntata si apre con un ragazzo affetto da una grave malattia della pelle che non gli consente di uscire. Mentre i genitori, impegnati in una conversazione con degli amici, sperano in una cura, gli spettatori scoprono che in realtà quel ragazzo è Muzan Kibutsuji, raggiunto da Akaza che lo informa di aver ucciso Rengoku. Muzan appare contrariato e deluso dal sottoposto, che non è riuscito a sconfiggere anche Tanjiro, Inosuke e Zenitsu.

L'attenzione si sposta successivamente proprio ai protagonisti, attualmente nella casa delle farfalle per riprendersi dalla battaglia a bordo del treno. Tanjiro si sente in colpa per non essere riuscito a salvare Rengoku, e per questo segue il corvo dell'Hashira. Il protagonista arriva nella dimora del Pilastro, dove il fratello Senjuro appare estremamente gentile e accogliente, mentre il padre è scosso dalla morte del figlio, e cerca di superare la tristezza nell'alcol.

Dopo un'accesa discussione col padre di Kyojuro, dove si scopre che tutte le tecniche derivano dalla Respirazione del Sole, Tanjiro ha la possibilità di avere tra le mani il libro del 21esimo Pilastro delle Fiamme, rimasto purtroppo quasi del tutto illeggibile. Parlando con Senjuro, Tanjiro comprende di non essere ancora abbastanza forte per usare al meglio la Danza del Dio del Fuoco, e promette al ragazzo di impegnarsi per onorare la memoria di Rengoku.

I due si salutano, con la certezza di mantenersi in contatto, e con un dono molto speciale da Senjuro per Tanjiro: il paramano della nichirin di Rengoku. A questi momenti drammatici segue un breve intermezzo comico con Haganezuka, prima di lasciare spazio ad un rapido avanzamento temporale in cui i protagonisti si allenano duramente fino a tornare in azione e uccidere demoni in svariate missioni.

Sfortunatamente però, alla casa delle farfalle si presenta Tengen Uzui, Pilastro del Suono, che cerca di rapire alcune delle ragazze. Tanjiro interviene, e sebbene ci siano dei toni scherzosi per tutta la durata della scena, Tengen decide comunque di portare con se Aoi, per partecipare ad una missione. È allora che i protagonisti si propongono di sostituire Aoi, e vengono a sapere della destinazione dell'Hashira, ovvero il Distretto a Luci Rosse, dove risiede un potente demone.