Demon Slayer 2x08: cosa è successo ad Akaza dopo l'arco del Treno Mugen?

L'arco narrativo del Treno Mugen è finalmente giunto a conclusione nella 2x08 di Demon Slayer che si apre con una nuova sigla. Entrambe le parti, gli eroi e i villain della serie battle shonen, raccolgono i pezzi delle devastanti battaglie che hanno avuto luogo.

Mentre Tanjiro e i suoi amici partono nel tentativo di saperne di più sulla tecnica nota come Respirazione del Sole, l'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse rivela il destino di Akaza e i problemi che ora deve affrontare dopo la sua battaglia contro il Pilastro delle Fiamme Rengoku in Demon Slayer 2x07.

Durante gli eventi del Treno Mugen, Akaza è apparso in seguito all'uccisione di Enmu, il demone delle Lune Calanti che ha posto Tanjiro, Rengoku, Inosuke e Zenitsu in sogni dove potevano vivere i loro desideri più grandi.

Akaza è invece una Luna Crescente, la terza a livello di forza per essere precisi e vede gli scontri come un divertimento, ma questo non gli impedisce di scatenare attacchi incredibilmente mortali e di essere responsabile della morte di Rengoku, il Pilastro della Fiamma.

Durante i momenti finali della loro titanica lotta, Akaza è stato costretto a fuggire prima che potesse uccidere Tanjiro e i suoi compagni Demon Slayer, precipitandosi all'ombra della foresta per sfuggire alla morte certa che avrebbe causato la luce del sole.

All'inizio dell'Arco del Distretto a Luci Rosse, vediamo che Muzan ha deciso di prendere le sembianze di un giovane ragazzo, apparentemente insediato nella casa di un ricco imprenditore. Mentre Akaza riferisce a Muzan i risultati della sua battaglia, il demone numero uno dimostra la sua potenza quasi uccidendo Akaza con un dito.

Lo accusa di essere un fallito che non è stato in grado di eliminare tutti i membri dei Demon Slayer Corps. A questo punto, Akaza lascia la residenza del suo maestro e si mette in viaggio per portare a termine il suo compito.

Tanjiro ha ancora molta strada da fare prima di avere una possibilità di vittoria contro Akaza, soprattutto considerando che Rengoku, uno dei Pilastri, alla fine è morto di fronte alle abilità di questo demone di alto livello.

Anche se il protagonista della serie in Demon Slayer 2x08 sta imparando di più sulla Respirazione del Sole, è chiaro che dovrà allenarsi tanto e il più velocemente possibile non solo per eliminare Akaza, ma anche il suo capo Muzan, responsabile dell'uccisione della sua famiglia e della trasformazione in demone della sorella.

Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.