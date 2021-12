Demon Slayer 2x08: l'opening ci mostra la grande minaccia del Distretto a Luci Rosse

Dopo una rapida corsa attraverso l'arco del Treno Mugen, la seconda stagione di Demon Slayer sta esplorando un territorio ignoto se non ai lettori del manga con l'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse.

Naturalmente, un nuovo arco narrativo porta anche nuovi dettagli e nuove sorprese ad esempio una nuova sigla d'apertura per i fan. Questi ultimi non si sono lasciati sfuggire l'occasione di analizzarla frame per frame. E se avete guardato molto attentamente, avrete di sicuro notato che si intravede il nuovo grande villain dell'arco narrativo attuale.

Il tutto ha preso il via questo fine settimana quando Demon Slayer ha presentato il primo episodio dell'inedito arco narrativo del Distretto a Luci Rosse. La storia colorata ha preso il via con un'opening speciale, e la sequenza di animazioni ha mostrato alcuni volti familiari. Naturalmente, alcuni dei personaggi presentati sono nuovi, e uno di loro sarà molto familiare ai lettori del manga.

Se non avete prestato la giusta attenzione durante la nuova opening di Demon Slayer 2 cantata da Aimer, potreste aver perso lo spezzone in cui si intravede proprio Gyutaro. Il demone è uno dei grandi antagonisti dell'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse, e la sua forma snella viene mostrata alla fine di questa nuova opening. Gyutaro viene mostrato brevemente mentre si prepara a combattere Tengen sui tetti.

Ora, per coloro che conoscono Gyutaro dal manga di Demon Slayer, la sua reputazione parla da sola. Il demone è molto potente, e il legame che condivide con sua sorella lo rende ancora più forte. Nel corso dell'arco del Distretto a Luci Rosse, Gyutaro dimostrerà di essere una spina nel fianco per Tengen, e i due avranno alcuni scontri violenti.

È chiaro che Gyutaro stia prendendo il ruolo di Akaza in questo nuovo arco della seconda stagione, ma i fan dell'anime sperano che Tengen abbia decisamente più fortuna di Rengoku. Il Pilastro delle Fiamme ha dato la sua vita per sconfiggere il suo nemico, ma Akaza è ancora vivo. Ora, Gyutaro ha lanciato il guanto di sfida a Tengen, quindi facciamo tutti il tifo per il Pilastro del Suono in questi episodi a venire.

Cosa ne pensate di questo primo episodio del nuovo arco di Demon Slayer? Avete grandi aspettative per la storia? Avete visto che in Demon Slayer 2x08 è stata introdotto lo stile di Respirazione più forte? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.