Demon Slayer 2x08 ci prepara alla nuova missione di Tanjiro nel Distretto a Luci Rosse

L'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse è finalmente arrivato nella seconda stagione di Demon Slayer, dopo la tragica ripresentazione dell'arco narrativo del Treno Mugen, e la conclusione della recente puntata ha accennato a ciò che sta per arrivare per Tanjiro e i suoi amici quando si uniranno al Pilastro del Suono, Tengen Uzui.

Con gli eventi del Mugen Train che ancora pesano sulla testa dei nostri eroi, la prossima storyline sta per lanciare alcune grandi sfide inaspettate sulla loro strada mentre continuano il loro viaggio nella lotta contro le orde di demoni guidati dal loro signore Kibutsuji Muzan.

L'introduzione di Uzui nell'ultima puntata di Demon Slayer ha scatenato diverse polemiche nel suo tentativo di rapire alcune delle giovani ragazze che assistono il Corpo degli ammazza-demoni nella guarigione e riabilitazione dei combattenti dopo cruente battaglie.

Fortunatamente per le vittime del rapimento, Tanjiro e i suoi amici arrivano giusto in tempo non solo per salvarle, ma per prendere il loro posto in qualsiasi missione Tengen Uzui avesse in mente.

Le anteprime per i prossimi episodi di questo nuovo arco sembrano indicare che Tanjiro, Inosuke e Zenitsu andranno sotto copertura all'interno del Distretto a Luci Rosse e avranno un aspetto molto diverso da come abbiamo sempre visto i giovani guerrieri ritratti fino ad oggi.

L'utente di Twitter Jujutsu Zype ha postato il video (che potete vedere più sotto) del momento in cui Tanjiro, Inosuke e Zenitsu arrivano sulla scena, che si svolge quattro mesi dopo la conclusione del Mugen Train Arc. In questo periodo di tempo, abbiamo visto ciascuno dei giovani membri del Corpo mettersi in proprio per combattere contro i demoni negli incarichi che venivano loro assegnati.

L'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse sembra che presenterà un sacco di nuovi scontri con diversi nuovi demoni ai nostri giovani membri del Corpo ammazza-demoni, con Tanjiro che cerca di apprendere di più sulla tecnica della Respirazione del Sole in Demon Slayer 2x08. Inutile dire che gli spettatori di Demon Slayer dovrebbero prepararsi a un arco di episodi da cardiopalma mentre la seconda stagione dell'anime Ufotable prosegue.

Cosa ne pensate dell'incipit dell'Arco del Distretto a Luci Rosse? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.