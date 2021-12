Demon Slayer 2x08, Il significato del passaggio della spada fiammeggiante a Tanjiro

La puntata 2x08 di Demon Slayer chiude l'arco narrativo del Treno Mugen e apre quello del Quartiere a Luci Rosse. La morte del Pilastro delle Fiamme Kyojuro Rengoku ha colpito tanto Tanjiro e i suoi amici, che hanno fatto visita alla sua famiglia per lasciare loro il suo ultimo messaggio.

Nonostante lo scontro modificato nell'anime di Demon Slayer 2, ovvero quello tra il padre di Kyojuro e Tanjiro, la visita a casa della famiglia Rengoku si rivela una scelta azzeccata. Il fratellino dell'ex Pilastro delle Fiamme Senjuro riesce subito a entrare in sintonia con Tanjiro, a cui decide di affidare la spada fiammeggiante di Kyojuro.

Tanjiro non vuole accettare assolutamente qualcosa di così importante per la famiglia Rengoku. Senjuro, però, è consapevole di non poter diventare lo stesso spadaccino che era Kyojuro, e così insiste perché Tanjiro porti la spada fiammeggiante con sé. Il piccolo convince il protagonista di Demon Slayer dicendo lui che la spada lo aiuterà nelle difficoltà che gli si presenteranno davanti durante il suo viaggio.

Il passaggio della spada fiammeggiante è un gesto molto simbolico: l'arma rappresenta la volontà di Tanjiro di portare con sé tutti i nobili valori di Kyojuro Rengoku. La grande fiducia per il futuro, la gentilezza e la voglia continua di migliorarsi fisicamente e mentalmente renderanno il giovane più forte, in modo che in futuro non debba più perdere qualcuno di importante per lui.

Dopo la visita alla famiglia Rengoku, Tanjiro e i suoi compagni vanno alla villa delle farfalle per allenarsi nei successivi quattro mesi. Proprio lì faranno la conoscenza di Tengen Uzui, perfetta contrapposizione di Rengoku in Demon Slayer. L'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse promette scintille, con un nuovo personaggio totalmente diverso dal Pilastro delle Fiamme.