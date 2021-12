Demon Slayer 2x09 arriva su Crunchyroll: alla scoperta del Quartiere a Luci Rosse

Lasciandosi alle spalle gli eventi del Treno Mugen, la seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è entrata nel vivo del nuovo arco narrativo, introducendo il Pilastro del Suono, Tengen Uzui, e la nuova missione che ha condotto Tanjiro, Inosuke e Zenitsu al Quartiere a Luci Rosse.

Il nono episodio, ora disponibile con i sottotitoli in italiano su Crunchyroll, si apre con una serie di scenette comiche in cui i protagonisti conoscono meglio l’egocentrico ed eccentrico Hashira, e decidono di seguirlo, sostituendo le ragazze della casa delle farfalle. La loro missione sembra semplice: raggiungere il quartiere e individuare il potente Demone che vi risiede.

Dopo una breve presentazione della vita in quel luogo, vivo specialmente nelle ore notturne, e della struttura gerarchica e divisa in ranghi della comunità delle prostitute, Tanjiro, Inosuke e Zenitsu si travestono da ragazze, per entrare in contatto con i gruppi più importanti e poter così raccogliere informazioni su Daki, la Sesta Luna Crescente, che ricopre il ruolo di Oiran del distretto.

Nelle scene finali si scopre che la famiglia che sta ospitando Inosuke, tiene prigioniera in una specie di bunker, probabilmente per interrogarla, Maiko, un’abile kunoichi nonché una delle tre mogli del Pilastro del Suono.

