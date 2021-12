Demon Slayer 2x09, guai in vista per le mogli del Pilastro del Suono

I villain di Demon Slayer 2 si stanno preparando per far passare dei grossi guai alle mogli di Tengen Uzui, il Pilastro del Suono, con il cliffhanger dell'ultimo episodio della serie. È proprio per questo motivo che Tengen ha portato i giovani nel Distretto in Demon Slayer 2x09.

Demon Slayer 2 si sta facendo strada attraverso l'adattamento dell'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse della serie manga originale di Koyoharu Gotouge, e con questo abbiamo visto Tanjiro Kamado e la sua squadra farsi strada in un territorio completamente diverso da quello a cui sono abituati. Ma allo stesso tempo, c'è un grande pericolo in agguato, dato che le mogli di Tengen Uzui sono scomparse.

L'ultimo episodio della serie ha purtroppo confermato lo scenario peggiore, tuttavia, dopo aver visto Tanjiro, Inosuke e Zenitsu travestirsi con successo in Demon Slayer 2x09 e farsi strada in varie case Oiran, i momenti finali dell'episodio hanno rivelato che è proprio la casa in cui si è infiltrato Inosuke che ha il più grande pericolo imminente con una delle mogli di Tengen, Makio, che è stata catturata ed è ora tra le grinfie del demone mortale che si nasconde nel Distretto a Luci Rosse.

Il secondo episodio dell'arco del Distretto a Luci Rosse vede Inosuke seguire una pista dopo aver saputo della scomparsa di Makio (proprio come Tanjiro ha scoperto che anche un'altra delle mogli di Tengen, Suma, era scomparsa di recente), ma quando l'episodio giunge alla fine tutto ciò che i fan possono vedere è Makio avvolta da una sorta di foulard demoniaco che spunta da un demone ancora più misterioso.

L'indagine di Tengen prima aveva fatto intendere che ci sarebbe stata una Luna Crescente nascosta all'interno del Distretto a Luci Rosse, e sembra che proprio questo potente demone abbia Makio tra le sue grinfie.

Come hanno rivelato i materiali promozionali, questa villain si chiama Daki e sarà l'antagonista principale dei prossimi episodi. Ma con Makio, la moglie di Tengen, attualmente nelle sue grinfie, si stanno certamente sollevando molte domande sul fatto se anche le altre due mogli siano cadute o meno nella stessa trappola.

Voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo il Distretto a Luci Rosse? Siete curiosi di vedere dove sono le altre due mogli di Tengen? Sperate di vederle presto tutte e tre al fianco di Tengen? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto.

Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll e vi lasciamo in ultimo con questo cosplay a tema Demon Slayer di Inosuke.