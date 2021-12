Demon Slayer 2x09, perché il Pilastro ha portato Tanjiro nel Distretto a Luci Rosse?

La storia del Treno Mugen si è finalmente conclusa nella seconda stagione di Demon Slayer e l'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse è iniziato affidando ai membri più giovani dei Demon Slayer una nuova missione.

Proprio come le forze sinistre che Tanjiro e i suoi amici hanno affrontato in passato, le forze che si stanno accumulando sotto il regno di Muzan, il signore dei demoni, saranno diverse da qualsiasi cosa che i nostri protagonisti hanno visto finora.

Quando Tengen Uzui è entrato in scena per la prima volta, stava cercando di portare con sé alcune assistenti femminili per poter individuare la posizione delle sue mogli, ovvero tre potenti shinobi che sono andate sotto copertura nel Distretto a Luci Rosse per saperne di più sulle attuali operazioni che i demoni stanno portando avanti.

Naturalmente, come gli spettatori sanno, Muzan e le sue orde demoniache sono attualmente alla ricerca del fiore blu del ragno per ragioni che ancora non conosciamo, mentre uno dei demoni più pericolosi delle Lune Crescenti, Akaza, è alla ricerca di Tanjiro, Inosuke e Zenitsu dopo essere stato ferito da Muzan per non aver ucciso i cacciatori di demoni dopo gli eventi del Treno Mugen.

Nei momenti finali dell'episodio, apprendiamo che una delle mogli di Tengen è stata rapita da un demone dall'aspetto sgradevole, che sembra non avere scrupoli a uccidere gli persone alle dipendenze degli ammazza-demoni.

Naturalmente, questa situazione è terribile, ma la trama beneficia di un po' di umorismo grazie al modo in cui Inosuke, Zenitsu e Tanjiro dovranno infiltrarsi in Demon Slayer 2x09: travestiti da giovani donne, e ognuno di loro sarà impiegato in un diverso bordello. In questo modo potrebbero venire a conoscenza di informazioni sulla moglie scomparsa del Pilastro del Suono.

L'arco del Distretto a Luci Rosse avrà alcune grandi ramificazioni sul franchise di Demon Slayer proseguendo con le vicende ed è stato accolto a braccia aperte dai fan che stavano aspettando alcune nuove avventure dopo la ri-narrazione delle vicende del film nella prima parte dell'anime.

Cosa ne pensate della nuova missione di Tanjiro in questo nuovo arco narrativo? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo inoltre che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.