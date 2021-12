Demon Slayer 2x09 svela la più grande debolezza di Tanjiro

Dopo molte anticipazioni e ulteriori attese attraverso l'arco narrativo del Treno Mugen, la seconda stagione di Demon Slayer ha finalmente iniziato il suo cammino attraverso il nuovo adattamento dell'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse dalla serie manga originale di Koyoharu Gotouge.

Con questo nuovo arco arriva una missione completamente nuova per Tanjiro e i suoi amici. Devono farsi strada furtivamente attraverso il misterioso Distretto a Luci Rosse alla ricerca delle mogli scomparse di Tengen. Ma questo in realtà ha evidenziato una delle principali debolezze di Tanjiro.

Ora che Tanjiro, Inosuke e Zenitsu sono stati incaricati d'intrufolarsi in tre diverse case Oiran nel Distretto a Luci Rosse alla ricerca delle mogli scomparse del Pilastro del Suono, Tengen Uzui, sono andati sotto copertura in un modo piuttosto esilarante.

Ma questo ha anche evidenziato una grande debolezza di Tanjiro, che è così onesto da non riuscire nemmeno a dire una bugia senza che la sua faccia si contorca in un modo altamente innaturale. È quasi come se il suo corpo respingesse il fatto che stia cercando di mentire, e la sua anima pura e onesta non glielo permette.

L'episodio 2 dell'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse vede Tanjiro e gli altri intrufolarsi in tre diverse case di cortigiane alla ricerca delle mogli di Tengen, e Tanjiro finisce per scoprire che Suma, una di quest'ultime, faceva parte della casa in cui si trova attualmente, ma si pensa che sia scappata (abbia "tagliato i ponti", che significa fuggire dalla casa prima di pagare tutti i propri debiti).

Per saperne di più, Tanjiro deve mentire e dire che Suma è sua sorella maggiore, ma così facendo il suo viso comincia a deformarsi in modi piuttosto bizzarri. Viene poi rivelato che Tanjiro è in realtà così onesto che "non può assumere un'espressione normale" quando mente.

È come se il suo corpo rifiutasse il fatto di dover mentire. Nonostante questo, la sua bugia finisce per funzionare e riesce a ricavare qualche informazione in più. È una buona cosa per Tanjiro che essere un Ammazza-Demoni significhi che non dovrà mentire così spesso, ma questo è sicuramente un modo sorprendente per rivelare questa debolezza nascosta e inaspettata di Tanjiro.

Cosa ne pensate? Siete sorpresi di scoprire che Tanjiro non riesce davvero a mentire? Vi sta piacendo l'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse finora? Cosa sperate di vedere prima della fine della seconda stagione? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti qui sotto.Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Demon Slayer su Crunchyroll.