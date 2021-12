Demon Slayer 2x10 arriva su Crunchyroll: la doppia faccia dell'oiran Warabihime

L’ ingresso nel quartiere a luci rosse ha messo Tanjiro, Inosuke e Zenitsu in situazione apparentemente scomode e inusuali, ma ha anche consentito loro di scoprire piccoli, e fondamentali, dettagli su ciò che sta accadendo. Scopriamo insieme tutte le novità dell’episodio 2x10 di Demon Slayer, ora su Crunchyroll.

Dal titolo “Chi va là?!” la puntata si apre con un breve foreshadowing di quanto vedremo nei minuti finali, con scene in bianco e nero dedicate a Warabihime. Subito dopo si ritorna ad illustrare in ordine quanto sta avvenendo nelle rispettive case in cui sono stati assunti i protagonisti, camuffatisi da giovani ragazze. Gli autori ci riportano immediatamente alle preoccupazioni di Inosuke, che già nelle scene conclusive dello scorso appuntamento aveva sentito qualcosa riguardo Makio, una delle tre mogli dell’Hashira Tengen Uzui, attualmente tenuta prigioniera.

Seguendo il suo istinto Inosuke decide di aprire la stanza di Makio, solo per scoprire che è totalmente inabitata. Mentre osserva le pareti tappezzate di fogli, lettere e scritte, dall’attico arrivano dei rumori, e decide di recarsi al piano di sopra. Sfortunatamente colpisce un cliente, perdendo le tracce dell’ipotetico colpevole che sta torturando Mario.

La scena si sposta successivamente a Zenitsu, trovato dall’oiran Warabihime nella sua stanza. Il cacciatore avverte l’aura demoniaca della donna. L’oiran si dimostra fredda e piuttosto scocciata dalla situazione, e dopo aver offeso Zenitsu, si rivolge alla bambina che stava sistemando la camera. Viste le maniere adottate, il protagonista la blocca, ricevendo come risposta un sonoro pugno in faccia.

Il racconto si sposta a due giorni prima l’arrivo di Tanjiro e degli altri nel distretto, mostrando la conversazione tra l’orian e una donna, che la ritiene responsabile del suicidio di una ragazza che lavorava per lei. La reazione a queste accuse rivela l’identità dell’oiran, ovvero Daki, la Sesta Luna Crescente.

Poco dopo, rientrando nella sua stanza, la Demone trova di fronte a sé Muzan Kibutsuji, ed è lui stesso a rivelare agli spettatori una verità impressionante. Daki infatti, oltre ad essere riuscita per anni a celare la sua vera natura in quel distretto, è stata capace di uccidere sette Pilastri. E voi cosa ne pensate di queste informazioni riguardo Daki? Avete visto la puntata? Diteci le vostre impressioni nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere vi lasciamo ad un fantastico cosplay femminile di Akaza.