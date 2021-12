Demon Slayer 2x10: la scena post-credit mette Zenitsu in serio pericolo

Demon Slayer 2 si sta facendo strada attraverso l'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse, mettendo Tanjiro, Inosuke e Zenitsu nel mezzo del distretto di Yoshiwara. La nuova missione questa volta è quella di trovare le mogli scomparse del Pilastro del Suono, Tengen Uzui, ma sappiamo che c'è un pericoloso demone in agguato nel distretto.

Con l'ultimo episodio della serie, abbiamo avuto modo di vedere quanto fosse pericoloso questo nuovo demone. Com'era prevedibile, il demone di nome Daki si nascondeva tra tutte le cortigiane. Non era altri che la Oiran in persona ed è un membro delle Lune Crescenti che lavorano sotto Muzan Kibutsuji.

Ha una pericolosa capacità di usare le sue fasce per raggiungere lunghe distanze in tutto il distretto, e questo potere è stato visto usato avvolgendo Zenitsu proprio nella scena post-credit dell'ultimo episodio dell'anime.

L'episodio 3 di Demon Slayer: Entertainment District Arc ha rivelato che in realtà era la casa di Zenitsu quella in cui il demone si era appostato. Il cliffhanger di Demon Slayer 2x09 aveva fatto intendere che era stato Inosuke ad imbattersi nella casa in cui Daki si era nascosta (con la moglie di Tengen, Makio, che è stata vista nelle grinfie di Daki alla fine dell'episodio), ma questo era solo una dimostrazione di ciò che Daki è in grado di fare. Ma quando Zenitsu si trova faccia a faccia con lei, i fan si rendono davvero conto di chi sia.

Daki è brutale come ci si aspetterebbe da un demone, e dopo che Zenitsu arriva a toccarla, lei lo mette al tappeto con un singolo pugno. Dopo i titoli di coda dell'episodio, Zenitsu è a letto a riprendersi dal colpo prima che le fasce di Daki lo avvolgano completamente. Ora si tratta solo di vedere se Zenitsu riuscirà a sopravvivere a una tale prova contro un demone che ha già detto di aver ucciso diversi Pilastri.

Cosa ne pensate? Come vi è sembrato questo cliffhanger nell'ultimo episodio di Demon Slayer? Vi sta piacendo l'arco del Distretto a Luci Rosse finora? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.