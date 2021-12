Demon Slayer 2x11 è su Crunchyroll: la nuova fase della missione, Uzui entra in azione

L'arco narrativo del quartiere a luci rosse è entrato nel vivo con l'undicesimo episodio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ora disponibile con sottotitoli in italiano su Crunchyroll. In seguito agli eventi dello scorso appuntamento Tengen Uzui ha preso un'importante decisione che avrà conseguenze anche sul soggiorno dei protagonisti nel distretto.

Sin dalle prime sequenze è chiaro che il Pilastro del Suono ha intenzione di agire in prima persona per salvare le sue tre mogli. Avvicinandosi silenziosamente a Tanjiro e Inosuke, Uzui comunica loro di voler continuare la missione da solo, considerata la potenza degli avversari, fuori dalla portata dei protagonisti, attualmente arrivati al rango denominato Kanoe.

Dopo un breve siparietto comico, si scopre che Koinatsu era già a conoscenza del fatto che Suoi fosse in realtà un ragazzo, Tanjiro appunto, che le augura buoni auspici per il futuro prima di salutarla. Sfortunatamente passa solo qualche istante prima che nella camera della donna si presenti Daki, pronta ad ucciderla. Nel frattempo anche Inosuke si libera delle sue vesti femminili, per riprendere le sue katane e l'ormai emblematica maschera da cinghiale.

Mentre l'Hashira cerca di raccogliere informazioni sulle mogli, Tanjiro avverte la presenza di Daki nelle vicinanze e la puntata, intitolata "Stanotte", si conclude proprio con un primo confronto tra il ragazzo e la Luna Crescente. Uzui riappare solo dopo i titoli di coda per comunicare il titolo del prossimo episodio, ovvero "Le cose diventeranno molto appariscenti".

Ricordiamo che Akaza ha ricevuto un cosplay al femminile, e vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 2x10 di Demon Slayer.