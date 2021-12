Demon Slayer 2x11: Tengen Uzui ha altri alleati? La risposta vi sorprenderà

Sono molte le novità introdotte nel corso del nuovo arco narrativo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, e tra queste una delle più importanti è rappresentata sicuramente dal Pilastro del Suono, Tengen Uzui, apparso da subito come un eccentrico personaggio, ma profondamente preoccupato per le proprie mogli, e determinato a trovarle.

La sua determinazione ha coinvolto persino Tanjiro, Inosuke e Zenitsu, i quali dopo essersi finti delle ragazze per raccogliere informazioni nel quartiere a luci rosse. Tuttavia, considerata la potenza e la pericolosità degli avversari, Uzui stesso ha scelto di escludere dalla missione i protagonisti. Partito alla ricerca di Zenitsu, improvvisamente scomparso, Inosuke ha deciso di fare affidamento su un aiuto extra datogli in precedenza dall'Hashira.

Si tratta di due topi estremamente muscolosi e appariscenti ai livelli di Tengen. Una scena che ha lasciato sbalorditi molti spettatori, divertendoli per l'atteggiamento mostrato dagli animaletti, completamente in linea con lo stile del Pilastro del Suono. Per quanto appaia simpatica come trovata, utile per spezzare il ritmo drammatico della puntata, l'apparizione dei Muscular Mices ha avuto una durata irrisoria, lasciando spazio al pericoloso scontro tra Tanjiro e Daki.

Per finire ricordiamo che è stata diffusa la lista di tutti i ranghi dei cacciatori di demoni, e vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 2x11 di Demon Slayer.