Demon Slayer 2x12 su Crunchyroll: si chiude la prima fase del quartiere a luci rosse

Il tanto atteso arco narrativo di Demon Slayer, ambientato nel quartiere a luci rosse ha portato Tanjiro, Inosuke e Zenitsu in situazioni piuttosto scomode. Seguendo il Pilastro del Suono i tre protagonisti si sono infiltrati nel distretto, ritrovandosi molto presto a fare i conti con avversari estremamente pericolosi.

L’episodio 12, dal titolo “Si fa tutto in modo vistoso”, è ora disponibile con sottotitoli in italiano su Crunchyroll, e si apre con il ritrovamento da parte di Tengen di una delle sue mogli: Hinatsuru. La donna è ferita e conferma all'Hashira la terribile verità che ormai tutti gli spettatori conoscono, ovvero che Warabihime Oiran è in realtà un demone incredibilmente potente, nonché l’obiettivo secondario della missione che ha condotto lì Uzui e i protagonisti.

Veniamo a conoscenza del terribile trattamento riservato a Hinatsuru. Daki ha infatti scoperto le sue intenzioni, e le ha categoricamente vietato di incontrare suo marito. A costo di uscire dalla tenuta, Hinatsuru ha ingerito del veleno, e la vediamo fisicamente stanca. Fortunatamente l'antidoto sta facendo effetto, e sicuro delle condizioni della moglie, l'Hashira prosegue la sua missione tornando sui tetti del distretto. Uzui avverte un combattimento non troppo distante da lui, e la scena si sposta proprio allo scontro tra Tanjiro e Daki, iniziato nelle sequenze finali dell'episodio 11.

Il protagonista appare preoccupato, e come spiega la stessa creatura demoniaca, la sua spada non resisterà ancora per molto ai suoi attacchi. Tanjiro è consapevole della sua inferiorità, perciò decide di incanalare tutte le sue energie nella Danza del Dio del Fuoco. In un primo momento Tanjiro sembra avere la meglio grazie alle strategie adottate per distrarre l'avversaria, ma dopo qualche scambio di colpi, Daki si rivela particolarmente veloce e quasi annoiata dallo scontro. Presto però Tanjiro si riprende e guidato dalla totale fiducia in se stesso riparte all'attacco.

Subito dopo un intermezzo comico ci riporta alla situazione di Inosuke, il quale è intanto riuscito a trovare Makio, una delle mogli di Uzui, tenuta prigioniera dall'obi, la tradizionale fascia di seta del kimono, di Daki. Sul campo di battaglia fortunatamente arrivano anche Suna, altra moglie di Tengen, e Zenitsu. Dopo una rapida sequenza dedicata proprio ad Agatsuma, precedentemente scomparso, entra in scena, in maniera piuttosto spettacolare, proprio il Pilastro del Suono, che riesce a distruggere l'obi del Demone e a salvare finalmente le mogli.

Ed è Tengen stesso a concludere la puntata, invitando gli spettatori a seguire le avventure di Tanjiro e gli altri con la battuta: "Da questo momento in poi le cose saranno davvero spettacolari.”