Demon Slayer 2x12: Inosuke e la sua utilissima abilità di slogarsi le articolazioni

Nell'ultima puntata dell'anime di Demon Slayer, ovvero la 2x12, abbiamo assistito allo scontro tra Tanjiro Kamado e Daki, Sesta Luna Crescente. In Demon Slayer 2x12 Tanjiro farà una scoperta sulla Respirazione dell'Acqua, che convincerà il giovane ad utilizzare l'Hinokami Kagura, ovvero la Respirazione del Sole.

Mentre la battaglia tra il protagonista e Daki procede, Inosuke e Tengen Uzui sono alla ricerca delle mogli di quest'ultimo. Il giovane ammazzademoni riesce a trovare l'ingresso a una caverna sotterranea nel distretto di Yoshiwara, da cui proviene un forte odore di demone. Purtroppo, il cunicolo è troppo stretto per consentire il passaggio di un umano.

Inosuke, però, non si lascia scoraggiare: egli riesce infatti a slogarsi le articolazioni dei polsi, per poi strisciare nel tunnel come un serpente. Una tecnica che avrà fatto sorridere più di un fan, con la determinazione e concentrazione di Inosuke che questa volta creano una scena quasi comica. Vedere l'ammazzademoni con la maschera di cinghiale strisciare in un cunicolo è sicuramente un qualcosa di inaspettato, ma alla fine molto efficace.

Inosuke riuscirà infatti a penetrare nella grotta e liberare due delle mogli del Pilastro del Suono. Dopodiché, in Demon Slayer 2x12 Tengen Uzui entrerà in scena, mostrando a tutti un assaggio della sua incredibile forza. Forza che, unita a quella di Inosuke e del finalmente libero Zenitsu, sarà fondamentale per sconfiggere Daki, Sesta Luna Crescente.