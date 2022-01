Demon Slayer 2x13, il debutto della nuova forma di Nezuko

La seconda stagione di Demon Slayer sta regalando moltissime soddisfazioni ai fan. Dopo aver portato su schermo l'arco narrativo del Treno Mugen, la serie si sta ora concentrando su quello del Distretto a Luci Rosse, con il Pilastro del Suono Tengen Uzui ad accompagnare i protagonisti contro la minaccia del demone Daki.

In Demon Slayer 2x13 abbiamo assistito allo splendido scontro tra Tanjiro e Daki. La Sesta Luna Crescente sembra avere la meglio, ma Tanjiro riesce, seppur per un breve lasso di tempo, a utilizzare la Respirazione del Sole, ribaltando le sorti dell'incontro. Purtroppo per il giovane ammazzademoni Daki resiste alle sue sfuriate, che per la fatica lo riducono in fin di vita.

In suo aiuto accorre la sorella Nezuko, che lo protegge attaccando Daki. La forza della Sesta Luna Crescente sembra molto maggiore di quella della sorellina di Tanjiro, che però dopo essere stata fatta a pezzi riesce a raggiungere una nuova forma. La ragazza, essendo un vero e proprio demone, è riuscita a rigenerarsi così velocemente da sorprendere addirittura Daki, per poi sprigionare una forza inaspettata.

Sulla testa di Nezuko è spuntato un singolo corno, mentre sul suo corpo un motivo a forma di rampicante. Le abilità combattive della ragazza migliorano improvvisamente, tanto da mettere in difficoltà anche Daki. Possiamo rivivere il momento della trasformazione di Nezuko nel tweet di @Youta240_.

Nella prossima puntata potremo vedere il prosieguo della battaglia tra Nezuko e Daki di Demon Slayer. Chi avrà la meglio tra i due demoni?