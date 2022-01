Demon Slayer 2x13, l'esordio di un personaggio ha scatenato i fan

Dopo aver visto l'entrata in scena della vera forma di Daki in Demon Slayer 2x13 , ecco arrivare uno dei personaggi preferiti dai fan . Vi lasciamo qui sotto tutti i tweet dei fan rimasti colpiti dall'esordio di Yuiichiro.

L'uomo che compare nei ricordi è Yuiichiro Tsugikuni , un leggendario ammazzademoni del passato. I fan del manga si sono scatenati su Twitter dopo aver visto uno dei loro personaggi preferiti su schermo, scrivendo cinguettii di celebrazione ma anche diversi meme. Qualcuno si è accorto che il doppiatore di Yuiichiro è lo stesso di Kakashi di Naruto , mentre altri sottolineano il fatto che chi ha solo visto l'anime possa pensare a Yuiichiro come il padre di Tanjiro, cosa assolutamente non vera.

Quando Tanjiro imbraccia la spada per scatenare l' Hinokami Kagura , Daki vede nella sua mente dei ricordi che non le appartengono: uno spadaccino misterioso, molto simile a Tanjiro, le dice: "Come puoi aver dimenticato?". La Sesta Luna Crescente realizza poi che ciò che ha visto non è altro che un ricordo di Muzan , il quale ha condiviso le proprie cellule con Daki.

Demon Slayer 2x13 è disponibile su Crunchyroll da domenica, e ha mostrato ai fan una delle battaglie più spettacolari della serie. Il combattimento che vede contrapposti Tanjiro prima e sua sorella Nezuko poi a Daki, la Sesta Luna Crescente, è stato messo in scena in maniera eccellente dallo studio Ufotable , produttore dell'anime.

all the yoriichi anime appearances thus far pic.twitter.com/P4TnJG7mZK — amber ♡ (@tanijrou) January 10, 2022

YORIICHI HAS THE SAME VA AS KAKASHI I WIN ?!?! pic.twitter.com/7OOazFhSyB — amber ♡ (@tanijrou) January 9, 2022

LMFAO STOP TELLING THE ANIME ONLYS THAT YORIICHI IS TANJIROS DAD IM CRYINF AT THEIR THEORIES — finn ☆ (@giyuuliker) January 10, 2022