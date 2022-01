Demon Slayer 2x13, l'incredibile potenza della nuova forma di Nezuko

Nell'ultimo episodio di Demon Slayer abbiamo visto veramente di tutto. Lo studio Ufotable, che si occupa dell'anime, è riuscito a mandare in onda uno dei combattimenti più memorabili della serie, che ha fatto impazzire i fan. Tra attacchi potentissimi, trasformazioni e sorprese, in Demon Slayer 2x13 non è mancato proprio nulla.

Inizialmente vediamo Tanjiro combattere con Daki, la Sesta Luna Crescente, e tenerle testa grazie all'Hinokami Kagura, la leggendaria Respirazione del Sole. Purtroppo il suo utilizzo prolungato riduce al limite il fisico del giovane ammazzademoni, che stramazza al suolo svenuto. Fortunatamente, in suo soccorso arriva la sorella Nezuko.

Daki non ha molti problemi a fare a pezzi il corpo della ragazza. Nezuko dimostra però di avere una capacità rigenerativa fuori dal comune, e dopo aver riacquistato pieno possesso del suo fisico riesce anche a trasformarsi. La Sesta Luna Crescente rimane sbalordita dinnanzi al nuovo corpo della ragazza, e con essa anche tutti i fan della serie.

In Demon Slayer 2x13 debutta quindi la nuova forma di Nezuko, che possiamo vedere nel tweet di @itz_ramone. La sua potenza è aumentata a dismisura, tanto da riuscire a muoversi molto più velocemente rispetto a Daki. Nezuko, prima della fine dell'episodio, riesce a infliggere dei danni molto gravi alla Sesta Luna Crescente, dandoci un breve assaggio dell'immensa forza che ha ottenuto.

Nel prossimo episodio di Demon Slayer avremo sicuramente modo di vedere le reali capacità di Nezuko nella sua nuova forma. Non resta quindi che attendere domenica per vedere la nuova puntata in streaming su Crunchyroll.