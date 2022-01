Demon Slayer 2x13, la vera forma di Daki entra in scena

L'anime di Demon Slayer si è arricchito di un nuovo, spettacolare episodio. Dopo aver visto Tanjiro fare un'importante scoperta in Demon Slayer 2x12, nell'ultima puntata il ragazzo ha dato vita, assieme a Nezuko, a uno scontro emozionante con la Sesta Luna Crescente Daki.

Demon Slayer 2x13, disponibile su Crunchyroll, verrà senza dubbio ricordata come una delle migliori puntate della serie. Durante lo scontro con Daki, Tanjiro riesce a utilizzare per un lasso di tempo molto lungo l'Hinokami Kagura, la potentissima Respirazione del Sole. Anche sua sorella Nezuko, accorsa per salvare il giovane ammazzademoni in pericolo, ha superato il suo limite.

Nonostante i miglioramenti dei due protagonisti, Daki si è mostrata nella sua vera forma. Dopo che Tengen Uzui e Inosuke hanno distrutto la sciarpa che teneva legate le persone del Distretto a Luci Rosse, una parte di Daki ha fatto ritorno al corpo originale, permettendo alla Sesta Luna Crescente di liberare il suo potere completo.

Esteticamente parlando, il colore dei capelli di Daki passa da nero a bianco. La sua potenza aumenta invece vertiginosamente: con un solo movimento, ella riesce a distruggere buona parte del distretto di Yoshiwara, prima che Tanjiro riesca finalmente a controbattere.

Daki è stata poi sopraffatta dai fratelli Kamado, ma nel prossimo episodio potrebbe mostrare i suoi assi nella manica. Che la sua vera forma possa essere ancora più forte di quanto già visto?