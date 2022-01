Demon Slayer 2x14, appare un nuovo nemico! L'introduzione del temibile Gyutaro

I demoni sono creature imprevedibili e con tante abilità diverse. I più forti creati da Kibutsuji Muzan, le cosiddette lune, sono dotati anche di velocità e resistenze elevatissime rispetto agli esseri inferiori di Demon Slayer. Per questo già solo avere a che fare con una luna crescente come Daki comporta un grosso sforzo per Tanjiro.

Lo scontro tra Tanjiro e Daki è stato bloccato dalla trasformazione di Nezuko, una trasformazione che ha provocato la nascita di una versione più iraconda, demoniaca e forte della sorella del protagonista di Demon Slayer. Daki si è vista in difficoltà nello scontro, ma ha potuto approfittare del nuovo intervento di Tanjiro per placare la sorella.

Vista la situazione, la donna demoniaca non esita a chiamare rinforzi. Dal corpo di Daki emerge un nuovo alleato: Gyutaro. Dall'aspetto pallido ed emaciato con capelli verdi e neri, il nuovo demone si dimostra ancora più terribile del vecchio, dato che Uzui Tengen subito viene messo in difficoltà dagli attacchi con la falce del nuovo arrivato. Adesso sono due i demoni della luna crescente che Tanjiro e compagni devono affrontare.

Demon Slayer 2x14 è disponibile su Crunchyroll e preannuncia una nuova dura fase per i protagonisti dell'arco del quartiere a luci rosse.