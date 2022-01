Demon Slayer 2x14, un commovente momento fraterno fra Tanjiro e Nezuko

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha regalato ai fan la scena più dolce di Nezuko Kamado nell'anime dopo il suo combattimento più violento fino a oggi. La seconda stagione dell'anime ha ormai raggiunto il culmine dell'arco del Distretto a Luci Rosse dalla serie manga originale di Koyoharu Gotouge.

E lo ha fatto in grande stile dopo aver scatenato una sorprendente trasformazione demoniaca completa quando Nezuko è entrata in berserk in Demon Slayer 2x13. Ma l'ultimo episodio della serie porta il tutto a un livello successivo, dando ai fan una piccola e dolce pausa all'interno del momento climax di stagione, donando a Nezuko una scena dolcissima.

L'ultima volta che abbiamo visto Nezuko in azione, era così arrabbiata dopo aver visto quanto Tanjiro fosse rimasto ferito che ha sbloccato un nuovo tipo di potere nel suo corpo. Si è evoluta a un nuovo livello demoniaco, e sembrava che avesse perso il controllo. Quando Tanjiro è stato finalmente in grado di calmarla, il corpo di Nezuko si è modificato ancora una volta in una versione molto più piccola. È un momento di tenero affetto fraterno, evidenziato da questa dolce trasformazione.

L'episodio 7 di Demon Slayer: Entertainment District Arc è stato un momento di grande emozione per i fan di Nezuko, che ha dimostrato quanto possa essere forte in questo stato demoniaco da berserk. Abbiamo imparato nella lotta con Rui nella prima stagione che Nezuko può alterare il suo corpo in modi sorprendenti, ma questo sembra molto diverso, dato che sembra essersi compiaciuta nel vedere quanti danni stava causando a Daki. Non solo, ha anche quasi iniziato ad attaccare gli umani una volta che ha percepito l'odore del loro sangue.

È chiaro che si trattava di una Nezuko che aveva completamente perso il controllo di sè, ma Tanjiro fortunatamente è stato in grado di calmarla. Ci è voluta una lotta che lo ha messo alla prova mentalmente ed emotivamente insieme al necessario sforzo fisico nel trattenere un demone in stato di berserk, ed è stata altrettanto dura anche per Nezuko.

Dopo che tutto è finito, non ha potuto fare a meno di scoppiare a piangere una volta ripresa. Come risultato di tutto lo sforzo sul suo corpo, si è ridotta a una dimensione ancora più piccola di quanto avessimo mai visto. E i momenti tra lei e Tanjiro che seguono queste vicende, risultano molto commoventi.

Se da una parte possiamo vedere un commovente momento fraterno, dall'altra non è possibile ignorare le polemiche causate dal design di Nezuko in stato di berserk negli ultimi episodi di Demon Slayer 2. Un sito giapponese è intervenuto a difesa dell'eroina di Demon Slayer ma non tutti sono d'accordo, come questo professore che ricorda il target a cui è indirizzato Demon Slayer.

Cosa ne pensate? Come vi sono sembrate le trasformazioni di Nezuko negli ultimi episodi? Vi sta piacendo l'arco del Distretto a Luci Rosse? Cosa sperate di vedere prima che la nuova stagione si concluda? Vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.