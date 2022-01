Demon Slayer 2x14 è su Crunchyroll: la lotta prosegue tra trasformazioni e nuove minacce

Prosegue l’intensa sequela di eventi raccontati nell’arco narrativo del quartiere a luci rosse della seconda stagione di Demon Slayer. Dopo il tempestivo salvataggio delle mogli dell’Hashira Tengen Uzui, Tanjiro è stato impegnato nel combattimento contro Daki, ricevendo un inaspettato e straordinario aiuto da un demone altrettanto potente.

Nezuko è infatti intervenuta per proteggere il fratello, mostrando per la prima volta la sua nuova forma demoniaca, con una capacità rigenerativa invidiata dalla stessa Daki, e l’abilità vampirica che le permette di bruciare il suo sangue, e ferisce gravemente l’antagonista. L’episodio 14, dal titolo Trasformazione, riprende proprio la narrazione dal loro confronto, dove Nezuko sembra avere la meglio.

Sfortunatamente però Daki riesce a spostarsi in un edificio ancora abitato, e Nezuko, attratta dal sangue degli umani perde totalmente il controllo. Tanjiro riesce tuttavia a sopraggiungere in tempo da fermare la sorella, e sotto consiglio di Uzui, anch’esso arrivato in tempo per affrontare Daki, le canta una ninna nanna. Le parole di Tanjiro risvegliano ricordi della madre in Nezuko, facendola scoppiare a piangere e riportandola alla sua forma normale.

Nel frattempo Inosuke e Zenitsu rintracciano i compagni attraverso le varie esplosioni causate dall’Hashira, che all’interno sta ancora affrontando Daki e Gyutaro il protettore, fratello maggiore dell’antagonista. Tengen era riuscito a tagliare di netto la testa della demone, per rimanere sorpreso nella sua impassibilità. Daki è infatti riuscita a sopravvivere poiché è profondamente legato a Gyutaro, e quindi non è ancora chiaro cosa sia necessario fare per ucciderli definitivamente.

Il nuovo demone si dimostra da subito un avversario straordinario, con riflessi impressionanti, e un’abilità vampiri con cui riesce a manipolare il sangue, rapprendendolo in fini lame e scaraventandole contro il Pilastro del Suono. A chiudere la puntata è l’anticipazione del titolo della prossimo episodio da parte di Tanjiro, ovvero “Adunata”.