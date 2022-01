Demon Slayer 2x14, la Luna Crescente del Distretto a Luci Rosse non è chi credevamo

L'ultimo episodio dell'anime di Demon Slayer ha sorpreso i fan con un importante finta per quanto riguarda il demone delle Lune Crescenti. In Demon Slayer 2x13 Tanjiro ha combattuto una spettacolare battaglia, cercando di evitare che sua sorella perdesse il controllo contro la Sesta Luna Crescente, Daki.

Tuttavia, quando il Pilastro del Suono, Tengen arriva finalmente sulla scena, si sbarazza di Daki con una facilità disarmante. Ed esordisce dicendo che non può davvero essere una Luna Crescente quella che stavano affrontando. Tengen si rivela avere ragione, perché si scopre che Daki non è l'unica all'interno di quel corpo da demone.

La bella Daki si rivela avere un grottesco "fratello" di nome Gyutaro in Demon Slayer 2x14. Gyutaro emerge dal corpo di Daki dopo che Tengen decapita rapidamente la ragazza demone. A causa di Gyutaro, anche il metodo tradizionale di tagliare le teste non riesce ad abbattere Daki, e il potere di Gyutaro si rivela essere ancora più terribile di quello della sorella.

Non solo Gyutaro si muove altrettanto se non più velocemente di Tengen, ma ha anche poteri rigenerativi ancora più veloci di Daki, ed è in grado di guarire sua sorella, oltre che se stesso. La cosa peggiore è che la "Blood Demon Art" di Gyutaro usa "falci di sangue" che può controllare a piacimento per causare distruzione massiccia intorno a sé. Queste armi non sono nemmeno contrastabili da Tengen, dato che il sangue denso non può essere affettato in nessun senso tradizionale.

Da quello che abbiamo visto finora, l'intera psiche di Gyutaro è legata al suo aspetto sgradevole, rispetto a quello impeccabile della sorella. Il demone delle Lune Crescenti è chiaramente uno dei demoni più psicolabili che abbiamo visto finora tra le Lune Crescenti, dato che la sua invidia per il bell'aspetto di Tengen, il suo potere e le sue tre mogli lo portano a scatenarsi nel tentativo di rovinare il bel viso del Pilastro.

Sappiamo che a Demon Slayer piace approfondire le questioni legate agli avversari demoniaci che Tanjiro e compagni affrontano, dando loro una vero e proprio background per contribuire ad approfondire la risonanza emotiva dei duelli.

Daki e Gyutaro potrebbero essere i nemici più interessanti che abbiamo visto finora, il che potrebbe solo contribuire a caratterizzare meglio questo Entertainment District Arc ancora di più nell'opera di Ufotable. I fan non vedono l'ora del prossimo episodio, che vedrà i cacciatori di demoni darsi da fare nella battaglia contro Gyutaro e Daki.

Ma quanto è potente il nuovo nemico di Demon Slayer 2? Cosa vi aspettate dal climax di stagione? Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.