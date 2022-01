Demon Slayer 2x15, il fisico di Tanjiro è arrivato al limite?

In Demon Slayer 2x15 Tanjiro, Inosuke e Zenitsu hanno raggiunto il Pilastro del Suono per aiutarlo nella sua lotta con Gyutaro e Daki. I due demoni condividono la Sesta Luna Crescente, e mentre Gyutaro sta mettendo in seria difficoltà Tengen Uzui, Daki viene allontanata da Zenitsu.

In Demon Slayer 2x15 vediamo quindi Zenitsu entrare in scena alla grande, togliendo subito un peso dalle spalle del Pilastro del Suono. Alla sua battaglia con Gyutaro si unisce Tanjiro, che però arriva da un durissimo scontro con Daki, in cui ha utilizzato la Respirazione del Sole.

La leggendaria tecnica si adatta molto meglio al corpo di Tanjiro rispetto alla Respirazione dell'Acqua, che il ragazzo non riuscirà mai a padroneggiare al massimo. L'Hinokami Kagura ha messo in seria difficoltà Daki, che si è salvata solo grazie ai danni devastanti che la tecnica ha lasciato sul corpo di Tanjiro.

La Respirazione del Sole richiede infatti molto più allenamento di quello a cui si è sottoposto Tanjiro finora, e così il ragazzo raggiunge Tengen Uzui in una situazione di estrema stanchezza fisica. Oltre a ciò, una grande ferita alla spalla limita la mobilità del ragazzo, che riesce a utilizzare la sua spada solo grazie a una fasciatura della mano, senza dimenticare la sua lotta per calmare Nezuko.

Tanjiro sembra però intenzionato ad aiutare il Pilastro del Suono fino all'ultimo. Il giovane, seppur ferito, non vuole far scappare il demone Gyutaro così come successe con il killer di Kyojuro Rengoku. Demon Slayer 2x15 ha messo in scena un grande combattimento, di cui non vediamo l'ora di gustare il seguito.