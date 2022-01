Demon Slayer 2x15, la scena post-credit è la migliore della serie

Come tutti avevano previsto, la seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stata eccezionale finora. La lunga attesa per i nuovi episodi ne è valsa la pena, e l'Entertainment District Arc sta offrendo alcuni episodi davvero ottimi. E con l'ultimo episodio, i fan sono stati premiati con una delle migliori scene post-credit della serie.

Per coloro che sono al passo con l'anime, saprete che l'episodio di questa settimana aveva molto da dire. La puntata doveva coprire il confronto tra Gyutaro e Daki contro gli ammazza demoni. Tengen e Tanjiro erano schierati contro i due demoni con l'appoggio di Zenitsu e Inosuke. Quindi, alla fin fine, era giusto che anche un altro degli amici di Tengen venisse a mostrare il suo sostegno nella scena post-credit.

Come potete vedere più sotto, la persona in questione non è altri che Rengoku, l'ex Pilastro delle Fiamme. I fan di Demon Slayer ricorderanno senza dubbio l'eroe dai capelli arancioni per il suo atteggiamento allegro e le sue abilità letali. Purtroppo, il Pilastro è stato ucciso in battaglia durante l'arco narrativo del Mugen Train, e Tanjiro sta ancora soffrendo per la perdita. Così, quando Rengoku si è presentato davanti a Tengen in "forma di spirito" nella scena post-credit, tutti hanno perso la testa.

Il momento toccante ha visto Rengoku incoraggiare il suo amico e chiedergli di badare a Tanjiro, Inosuke e Zenitsu. Il Pilastro delle Fiamme ha persino rimproverato Tengen per avere tre mogli, e dopo che il suo spirito è svanito, il Pilastro del Suono ha promesso di adempiere al compito. Questo è il motivo per cui Tengen deve mostrare a Tanjiro cosa significa essere alla pari con una Luna Crescente, e questo significa che Gyutaro farà meglio a guardarsi le spalle.

Cosa ne pensate di questa toccante sorpresa dell'ultimo episodio di Demon Slayer? Vedere Rengoku vi ha fatto piangere? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.

In ultimo vi lasciamo con un body paint a tema Demon Slayer 2 di Nezuko e vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.