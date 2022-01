Demon Slayer 2x15: lo spettacolare colpo di scena che ha fatto impazzire i fan

Le ultime puntate della seconda stagione di Demon Slayer hanno cambiato il corso degli eventi introducendo un nuovo potente avversario che rischia di mettere in difficoltà non solo il protagonista Tanjiro e i suoi compagni, ma anche l'abile Pilastro del Suono Tengen Uzui, ovvero Gyutaro, il pericoloso e inquietante fratello maggiore di Daki.

Dopo un rapido ed intenso scambio di colpi tra l'Hashira e Gyutaro nelle sequenze finali dello scorso appuntamento, l'episodio 2x15 è interamente incentrato sulla battaglia tra gli ammazzademoni e la coppia che prende il nome di Sesta Luna Crescente. Dividendosi i compiti Tanjiro e Uzui restano a fronteggiare Gyutaro, mentre sul tetto dell'edificio Inosuke e Zenitsu cercano di tenere sotto controllo Daki.

Con Tengen indebolito e minacciato dal veleno, e la dolorante ferita sulla spalla, Tanjiro cerca in ogni modo di proteggere il Pilastro e avvicinarsi all'avversario. La spettacolarità del combattimento, elogiata dai fan per la resa delle animazioni realizzate dallo studio Ufotable, ha condotto gli sfidanti sulla strada, e nelle scene finali Hinatsuru, una delle mogli di Uzui, riesce a lanciare i suoi kunai cosparsi di estratto di glicine, utile per rallentare e bloccare la capacità rigenerativa di Gyutaro.

Mentre Uzui scatta in avanti per colpirlo, il Demone si lascia sorprendere da Tanjiro, a sua volta avanzato per attaccarlo. L'episodio si conclude mentre la lama della nichirin del protagonista si avvicina al collo di Gyutaro, una scena resa entusiasmante anche dalla magnifica colonna sonora, e che ha lasciato a bocca aperta molti spettatori, come potete vedere anche al post riportato in calce.

