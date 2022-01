Demon Slayer 2x15, Tanjiro comprende come utilizzare davvero la Respirazione dell'Acqua

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha sbloccato un nuovo approccio per Tanjiro Kamado nell'usare la Respirazione dell'Acqua con l'ultimo episodio della serie. La seconda stagione ha raggiunto il combattimento del climax finale dell'arco del Distretto a Luci Rosse.

Tanjiro sta facendo del suo meglio per tenere il passo con la velocità e la potenza dimostrata sia dal Pilastro del Suono, Tengen Uzui, sia dal duo delle Lune Crescenti, Gyutaro e Daki. Il giovane sta lottando per fare quello che può con le mosse che ha a disposizione. Ma mentre il combattimento continua, egli raggiunge un nuovo livello di comprensione con l'uso delle sue tecniche di Respirazione dell'Acqua.

Se gli episodi precedenti non avevano ancora rivelato tutte le mosse che Tanjiro ha a disposizione grazie al suo addestramento sulla Respirazione dell'Acqua, quello che Tanjiro ha scoperto nella battaglia contro Daki è che in realtà si stava trattenendo con questa, perché il suo stile di combattimento preferito non sembrava corrispondere al flusso delle sue tecniche. Era molto aggressivo, ma, bloccando una delle tecniche più potenti di Gyutaro, Tanjiro capisce invece di usare la Respirazione dell'Acqua in modo più difensivo.

In precedenza, Tanjiro aveva visto che la Respirazione dell'Acqua (e quindi gli insegnamenti di Urokodaki) non erano compatibili con il suo corpo, e quindi ha iniziato a scheggiare la sua spada come conseguenza. Ma quando la lotta per bloccare i fendenti di sangue velenoso di Gyutaro in Demon Slayer 2x15, Tanjiro ha un lampo di ispirazione che lo riporta ai suoi insegnamenti. Si rende conto che piuttosto che affrontare questi attacchi direttamente, deve usarli per schivare e deviarli in una direzione diversa, perché quando si tratta di potenza contro potenza, la parte più debole viene sempre sopraffatta.

La Respirazione dell'Acqua per Tanjiro si è rivelata uno stile più difensivo che devia gli attacchi in una nuova direzione. Infatti, la sua lama non sarebbe mai stata danneggiata se l'avesse usata in modo più difensivo. Così ora Tanjiro ha trovato un'altra strada verso la vera padronanza delle tecniche di della Respirazione dell'Acqua e potenzialmente gli darà un considerevole vantaggio nei combattimenti che verranno nei futuri episodi della serie. Sempre che riescano ad uscire vivi da questo arco narrativo, ovviamente.

Ma cosa ne pensate? Vi piace l'uso che Tanjiro ha fatto finora della Respirazione dell'Acqua? Siete curiosi di vedere la portata di ciascuna delle sue mosse? Vi state chiedendo come Tanjiro la incorporerà nei suoi prossimi combattimenti? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.