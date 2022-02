Demon Slayer 2x16, quale destino per i compagni di Tanjiro a fine episodio?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha scioccato i fan con il fatale cliffhanger del nuovo episodio della seconda stagione. Gli episodi finali dell'arco narrativo dell'Entertainment District Arc si stanno avvicinando rapidamente, e ciò significa che siamo ormai nei momenti finali della lotta contro i fratelli demoniaci delle Lune Crescenti.

La lotta continua e si fa sempre più dura, dato che ormai Tanjiro Kamado e gli altri sono sfiniti per la lunga durata dello scontro. Ma l'ultimo episodio ha portato questo a un nuovo livello definibile "letale", poiché la posta in gioco è ora più alta che mai per i nostri protagonisti.

Demon Slayer 2x16 ha visto Inosuke fare squadra con Tanjiro e Zenitsu per la prima vera volta nell'arco narrativo, e mentre sono stati in grado di fare diversi importanti progressi nella lotta contro Daki, diventa fin troppo chiaro che sono ancora molto fuori dalla portata del fratello maggiore, Gyutaro.

In effetti, la situazione è piuttosto terribile per Inosuke, che alla fine dell'episodio viene pugnalato al petto da una delle falci velenose di Gyutaro, lasciando il suo destino in bilico.

Demon Slayer 2x16 vede Inosuke e gli altri avere una seconda chance e riuscire a infliggere dei veri danni contro Daki. Grazie al loro lavoro di squadra e alla prontezza di Inosuke, sono stati in grado di avvicinarsi a Daki e tagliarle la testa con una delle tecniche selvagge di Inosuke.

Il piano di quest'ultimo era poi di tenere la sua testa separata il più a lungo possibile dal corpo così da fornire a Tengen il tempo di sconfiggere Gyutaro, e per un momento sembrava proprio che ci stessero riuscendo, dato che Daki non riusciva a reagire.

Ma mentre la loro attenzione era concentrata su Daki, Gyutaro appare improvvisamente dietro Inosuke e lo pugnala direttamente al petto. L'attacco è stato completamente a bruciapelo ed è altamente velenoso, quindi la situazione sembra si sia completamente ribaltata per Inosuke mentre Demon Slayer 2x16 volge al termine.

In effetti, le cose si mettono decisamente male per Inosuke, Tengen e Zenitsu. Ora si tratta di vedere se Inosuke riuscirà sopravvivere o meno. Ma cosa ne pensate voi? Inosuke sopravviverà? Quale destino attende a Tengen in Demon Slayer 2x17 invece? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti. Vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.